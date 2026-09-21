◇ナ・リーグ カブス9-1レッズ（2026年9月20日 シンシナティ）

ナ・リーグMVP最有力候補のカブス「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）が20日（日本時間21日）、敵地レッズ戦に「1番・中堅」で先発出場。6-1の5回2死一塁第4打席で、スパイアーズから3戦ぶりとなる右越え45号2ランをマークした。

93．2マイル（約150キロ）の直球を強振すると、打球角度33度の放物線は、同速度105．3マイル（約169．4キロ）、飛距離411フィート（約125．3メートル）で右中間席に着弾した。そして、敵地を訪れたファンから「MVP」コールが連呼される中、背番号4は堂々とダイヤモンドを1周した。

これでフィリーズのカイル・シュワバーに並び、本塁打数は両リーグトップで、3安打、1本塁打、1二塁打、2打点の大暴れ。あと三塁打で「サイクル安打」も達成する勢いだった。

初回に38個目の盗塁を記録。「45-35」（45本塁打、35盗塁」の達成となった。地元シカゴの「Marquee Sports Network」は、「45-35」以上の記録は、24年大谷翔平（ドジャース）の「54-59」、06年アルフォンソ・ソリアーノ（ナショナルズ）の「46-41」に続き、史上3人目の快挙と紹介した。