トリミングした姿は丸くてふわふわで、まるで鳥のシマエナガみたい！ ビションフリーゼという犬種の「いとくん」の動画に、インスタグラムで1万1000件の「いいね」が集まり話題になっています。

【画像16枚】真っ白ふわふわ！ 大変身した“いとくん”のかわいらしい姿

トリミングサロンにて、ママの希望で「シマエナガ」を目指すことになった、ビションフリーゼのいとくん。シャンプーを終えてドライヤーをした後、トリマーさんに顔もお尻もまんまるにカットされる間、いとくんはとってもお利口にしていました。そしていとくんは、「シマエナガ」ならぬ「イトエナガ」に変身…！ 完成したスタイルはふわふわで真っ白でかわいらしくて、ママも大満足です。

動画を投稿したのは、いとくんのママ（ito__room）です。インスタグラムで愛犬のいとくんの動画を投稿しています。

いとくんのママに動画についてお話を聞きました。

希望を形にしてくれるトリマーさんに感謝

Q. 愛犬の動画チャンネルを開設した理由を教えてください。

いつか「真っ黒」な子と暮らしたいなあと思っていたのですが…まさかの「真っ白」な子と縁があり…その決断に自分でもびっくりでした（笑）。先住猫が3匹いるので、猫たちに囲まれながらどんな子に育っていくのだろうと、わが子の成長記録として投稿をスタートさせました。

Q.動画制作のポイントにしているのは、どのようなことですか。

ふわふわ桃Siriやもふもふシマエナガカット、ベイビーフェイスやヘラヘラ顔など、いとくんのチャームポイントを皆さんに共感してもらえたらいいな、お伝えできればいいなと思いながら、作成しています。

運動嫌いな子なので、お散歩動画をあまり撮れないのが大変ですが、頑張って歩いてくれたときの感動と面白さを伝えられたらうれしいです。

Q.シマエナガカット、とってもかわいいですね！ このかわいさを維持するためにしていることや、大変なことはありますか。

ありがとうございます！ 素晴らしいトリマーさん（トリミングサロン「and mjuk」の近藤さん）と出会えたことが、とても大きいです。初めてサロンに伺ったときに細かいオーダーをたくさんぶつけさせていただいたのですが、最後は言葉が見つからず「シマエナガにしてください！」とお伝えした日を、今でもはっきり覚えています（笑）。毎月私の希望を、少ない言葉からくみ取って形にしていただけるので、とてもありがたいです。

いとくんは毛量が多く長めなので、毎日のケアが必要なのですが、私はケア用品が大好きなのでスプレーやスリッカーなどアイテムがどんどん増えていってしまい、置き場所が大変です(笑)。

Q.寄せられたコメントで、印象的なものがあれば教えてください。

皆さまのコメントは毎回どれも印象的でうれしい内容ばかりで、感謝しかないですが、そのなかでも「イトエナガ」と呼んでくださったときは、とてもうれしかったです。

