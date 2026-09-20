台風25号の接近に伴い、千葉県などで大雨や強風が予想されていることを受け、JR東日本は21日（月・祝）、一部の路線で始発から終日運転を見合わせるなどと発表しました。

JR東日本が発表した運転の見通しは、以下の通りです。

■21日（月・祝）

▼始発から終日運転を見合わせ

●久留里線 木更津駅～上総亀山駅

●中央線 ホリデー快速おくたま号 青梅駅～奥多摩駅

●内房線 特急「新宿さざなみ」

●外房線 特急「わかしお」「新宿わかしお」

▼午後2時ごろから終日運転を取りやめ

●内房線 君津駅～安房鴨川駅

●外房線 誉田駅～安房鴨川駅

●青梅線 青梅駅～奥多摩駅（翌22日（火・祝）10時ごろまで）

▼午後3時ごろから終日運転を取りやめ

●東金線 大網駅～成東駅

▼午後4時ごろから終日運転を取りやめ

●総武本線 佐倉駅～銚子駅

●成田線 成田駅～銚子駅

●鹿島線 佐原駅～鹿島神宮駅

…など。

また JR東日本 は、22日（火・祝）も首都圏の在来線を含め、一部路線で始発から運転見合わせや行き先の変更などの可能性があるとして、最新の運行情報を確認し、時間に余裕を持って利用するよう呼びかけています。