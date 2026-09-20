平愛梨、子供に向けた“手作りオムライス” 豪華な食卓が「すごい！」「最高」「料理上手すぎる」
タレントの平愛梨が19日までにInstagramを更新。子供たちに向けて作った手作りオムライスの写真で披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】平愛梨、子供に向けた“手作りオムライス” 他料理にも絶賛の声（3枚）
平が「こども夜ごはん」と投稿したのは、手作りの料理。写真には、ケチャップで「おかえり」「えらい」などと書かれたオムライスが収められている。
投稿の中で、平は「豚肉、にんじん、玉ねぎ、しいたけをものすごく細かくして入れたら野菜嫌いのカオス達は気付かずにちゃんと食べてくれた」とコメント。
オムライスのほかにサラダや焼き鳥なども並べられており、ファンからは「すごい！」「美味しそうな食卓」などの声が集まっている。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）
【写真】平愛梨、子供に向けた“手作りオムライス” 他料理にも絶賛の声（3枚）
平が「こども夜ごはん」と投稿したのは、手作りの料理。写真には、ケチャップで「おかえり」「えらい」などと書かれたオムライスが収められている。
投稿の中で、平は「豚肉、にんじん、玉ねぎ、しいたけをものすごく細かくして入れたら野菜嫌いのカオス達は気付かずにちゃんと食べてくれた」とコメント。
平は2017年1月にプロサッカー選手の長友佑都と結婚。翌年2月に第1子男児が誕生し、2019年8月、2021年4月、2023年4月にも男児を出産。4人の男の子を育てている。
引用：「平愛梨」instagram（@harikiri_tairi）