住宅の老朽化に伴う修繕費は、年金生活を送る高齢者にとって大きな負担です。目先の出費を回避しようと自己流の対処や放置を選ぶケースも少なくありません。しかし、その判断が後に致命的な打撃を招くこともあります。ある男性の失敗事例から、老後の住まいと修繕の在り方について考えます。

築40年の自宅で発覚した雨漏りと「市販テープ」での応急処置

関東郊外の住宅街に一人で暮らす池田実さん（76歳・仮名）は、元会社員で現在は月18万円の公的年金で生活しています。妻に先立たれてから5年の歳月が経過し、生活費を無理のない範囲で節約しながら静かに暮らしていました。

池田さんの自宅は、30代の半ばで購入した築40年を超える木造2階建てです。住宅ローンの返済は完了していましたが、経年劣化による住まいの不具合が目立つようになっていました。特に気になっていたのは、2階寝室の天井にできた小さなシミでした。

ある大雨の日、天井のシミからポタポタと水滴が落ちてきていることに気付きます。

「業者に修理を頼めば数十万円は請求されるだろうな……」

年金から出せる金額には限りがあり、大切な預貯金を減らしたくない思いが強くありました。

池田さんは近くのホームセンターへ向かい、1巻1,000円ほどの防水補修テープと専用の接着剤を購入。自宅に戻ると脚立を慎重に使い、天井裏の隙間にテープをしっかり貼り付けます。さらに室内側のシミの上から市販の防水塗料を丁寧に重ねて塗りました。

「とりあえず、これで大丈夫だろう」

作業後、再び雨が降っても水滴は落ちてこなくなります。池田さんは「自分で直せた」と納得し、専門業者への相談を見送る判断を下しました。この応急処置が、のちに甚大な被害をもたらす原因となります。

国土交通省『令和6年度 住宅市場動向調査』によると、リフォームを実施した世帯の動機は「住宅がいたんだり汚れたりしていた」が32.1％で最も多く、次いで「家を長持ちさせるため」が21.7％となっています。住まいの劣化や不具合は早期の適切な修繕が重要ですが、目先の出費を避けようと専門業者への相談を先送りにするケースは少なくありません。

池田さんのケースも例外ではありませんでした。自己流による手軽な応急補修を行ってから3年の歳月が経過します。その間、室内に水が漏れてくることは一切なかったため、池田さんは完全に安心しきっていたのです。

腐食した構造部材と500万円に及んだ修繕費用

しかし、建物の内部では深刻な事態が進行していました。表面上の漏水は止まっていたものの、屋根の隙間から侵入した雨水はテープの脇を抜け、木造の柱や梁、天井裏の土台へと流れていたのです。水分を含み続けた木材は徐々に腐食し、やがて木材腐朽菌が繁殖していきました。

異変が表面化したのは、大きな台風が通過した直後のことです。2階寝室の天井が突然大きくたわみ、一部が音を立てて崩れ落ちました。異臭とともに湿った木くずや天井材の破片が室内に散乱します。

「いったい何が起きたんだ！」

驚いた池田さんは、初めて専門の建築業者に点検を依頼しました。調査に訪れた技術者は屋根裏や壁の内側を確認すると、硬い表情で池田さんに告げました。

「池田さん、これは相当危険な状態です。表面上は乾いて見えますが、内側の骨組みが腐食しています」

雨水が長年にわたり侵入し続けた結果、屋根を支える主要な木部が腐食し、耐震性に関わる構造骨組みまで損傷が及んでいました。さらに技術者は告げました。

「湿気を好むシロアリが広範囲に発生し、柱の内部を食い荒らしています」

後日、工務店から提示された見積書には「構造補強工事および屋根・外壁全面改修」として、総額500万円という数字が記載されていました。工事担当者は「初期段階で適切な修繕を行っていれば、数十万円で収まったはずです」と話します。

池田さんは、老後の備えとして蓄えていた預貯金から500万円を支払わざるを得なくなりました。月18万円の年金収入から取り崩した資金の重みは大きく、生活設計の見直しを余儀なくされています。

「目先の数万円を惜しんだ結果、500万円もの貯蓄を失うことになりました。自分の判断がいかに愚かだったか痛感しています」

国土交通省の「住まいの保護・メンテナンスガイド」等の公的資料では、屋根や外壁の定期点検および補修は10年から15年周期で行うことが推奨されています。雨水の浸水や構造の腐食を長期放置した場合、改修費用は初期補修時の数倍から十数倍に跳ね上がることも珍しくありません。

住宅の異変に気づいた初期段階で専門家に点検を依頼し、適切な修繕を行う。結果として老後の家計を守る最良の選択になるケースも多いでしょう。目先の出費を回避する「その場しのぎ」の節約は、将来的に家計を大きく圧迫するリスクを秘めているのです。