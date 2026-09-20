「愛子さま～」

【写真】吉村知事が“どら焼き”と話した、園遊会で出される和菓子『菊焼残月』

昨年5月、大阪・関西万博を訪問された愛子さま。大歓声で迎えられたあの日から約1年。8月20日、再び大阪の地を訪れられた。

大阪で再会した際に愛子さまへ思いを伝えられた

「大阪中之島美術館で開催されている『真珠の耳飾りの少女展』の開会式にご臨席のため、愛子さまが大阪府を訪問されました。伊丹空港では、大阪府の吉村洋文知事がお出迎え。吉村氏は、前回の大阪・関西万博時にも愛子さまのご案内を担当していました」(皇室担当記者)

約1年越しの再会となったこの日。吉村氏は9月4日に行った自身のYouTubeライブ配信で当時のことを振り返った。

「毎年、春と秋に赤坂御苑で開催される園遊会には、その年に活躍された方々や政治家など約1700人が招待されます。吉村氏も国会議員時代に参加した経験があり、その際に出された“どら焼き”が大変おいしかったため、大阪で再会した際に愛子さまへその思いを伝えられたそうです。愛子さまも『あれ本当においしいですよね』と笑顔で応じられたといいます。吉村氏が話した、どら焼きとはおそらく園遊会で出される『菊焼残月』のことでしょう」(皇室ジャーナリスト、以下同)

共通の銘菓の思い出は印象的な再会になったのだろう。その後、思わぬサプライズが訪れる--。

「なんと訪問から1週間後、愛子さまから吉村知事のもとへ直接“どら焼き”が送られてきたそうです。吉村知事は『本当に素晴らしい方で、思いやりとかやさしさとかにあふれている方』と深く感動した様子で語っていました」

「それほど感動したのなら 愛子天皇への道を切り開いて」の声も

何気ない世間話のつもりだった知事にとって、まさか愛子さまご本人からどら焼きが届くとは想像もできなかっただろう。こうした愛子さまの“サプライズ好き”なお人柄は昔からのようだ。

「`25年のバレンタインには、身の回りの世話をする女官などの職員にお味噌汁を振る舞われたことも話題になりました。お菓子ではなく、あえて温かいお味噌汁を用意されるというユーモアと気配りには愛子さまのお茶目な人柄が感じられます」

配信の中で吉村知事も「僕みたいな人間が言うのはあれですけど」「僕みたいなどうしようもない人間に」と何度も恐縮した様子を見せていた。その言葉の背景には、ある複雑な事情が見え隠れすると前出の皇室ジャーナリストは指摘する。

「吉村知事が共同代表を務める日本維新の会は、与党として7月24日に公布された皇室典範改正の協議に携わりました。党としては、旧宮家の男系男子を養子として迎える案を強く推し、養子とする年齢制限の見直しなどを要求。しかし、この法案は、結果として“愛子さまが天皇になる道”を閉ざすものになったため、一部では“愛子さま排除法案”と揶揄する声も上がっていました。そうして政治的経緯があったからこそ、吉村知事にもどこか気まずさや恐縮する思いがあったのかもしれません」

SNS上では、愛子さまの温かい気配りに感動する声が上がる一方、吉村知事に対する少し厳しい意見も見られる。

《多数の国民が愛子さまを慕う理由、分かりましたか?》

《こんなの敬宮殿下人気にあやかって､維新の支持率下降の回復をする為のポーズにしか見えない》

《それほど感動したのなら 愛子天皇への道を切り開いて下さい》

一人ひとりの言葉に耳を傾け、心温まるサプライズを届けられる愛子さま。その慈愛に満ちたお茶目な素顔が、改めて浮き彫りになったエピソードと言えそうだ。

週刊女性PRIME