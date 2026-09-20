茂木健一郎「バズるより真実を求めたい」承認欲求に囚われた現代人への提言

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ぼくは石丸伸二さんの「一次情報」をお届けしたので、何も修正する点はありません。

チャンネル情報

一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。