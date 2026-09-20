茂木健一郎「AIに比べたらみんなバカなんだから」知能を超えたAI時代における“人間の存在意義”を断言
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人間よりもAIの方が賢い時代を、私たちはどう生きるか」を公開した。動画では、人工知能が人間の知性をはるかに超える時代において、人間の存在意義や今後の生き方について強い問題意識を持って語っている。
茂木氏は動画の冒頭、最近公開されたAIに関するドキュメンタリー映画「AI doc」での、サム・アルトマン氏の発言に言及。これからの子どもたちは「常にAIの方が賢いという状態の世界に生まれてくる」という言葉に感銘を受けたと語る。これまで人間同士で成績や学歴を比べ合ってきたが、AGI（汎用人工知能）やASI（人工超知能）が登場すれば、東大や京大の入試問題でさえ「１００年分を1秒で解いてしまう」時代が来ると予測。「人間よりAIの方がはるかに賢くなる」と指摘した。
その上で茂木氏は、「人間の究極の規定とは何か」という問いを提示する。将棋やチェスなどの知的ゲームにおいてはAIに勝てないことが確定しているが、人間同士が競う「マインドスポーツ」としては今後も価値が残ると分析。さらに、人間らしさの本質を「感じる存在（ホモ・センティエンス）」だと定義した。美味しいものを食べ、美しい景色を見て感動する意識の経験こそが人間らしさであるとしつつも、それだけでは意識を持つ動物との違いが語れないと問題提起する。
そこで導き出されたのが、「知性と感性の掛け算」という独自の視点だ。芸術作品などに触れて深い感動を覚えるには、ある程度の知性と感じる力の両方が必要であり、AIにはまだその能力がないかもしれないと考察。また、AIが人間を凌駕した際の「倫理」の学習も今後の課題になると語った。
動画の終盤、茂木氏はこれからの時代を生きる子どもたちへ向け、「偏差値とか学歴とかそういうものでマウンティングするのはやめよう。AIに比べたらみんなバカなんだから」と力強く提言した。人間の知性がAIに敵わなくなる時代だからこそ、芸術的な感動や「いかに生きるべきか」という倫理の探求を深めていくことが、我々に残された道であると締めくくった。
茂木氏は動画の冒頭、最近公開されたAIに関するドキュメンタリー映画「AI doc」での、サム・アルトマン氏の発言に言及。これからの子どもたちは「常にAIの方が賢いという状態の世界に生まれてくる」という言葉に感銘を受けたと語る。これまで人間同士で成績や学歴を比べ合ってきたが、AGI（汎用人工知能）やASI（人工超知能）が登場すれば、東大や京大の入試問題でさえ「１００年分を1秒で解いてしまう」時代が来ると予測。「人間よりAIの方がはるかに賢くなる」と指摘した。
その上で茂木氏は、「人間の究極の規定とは何か」という問いを提示する。将棋やチェスなどの知的ゲームにおいてはAIに勝てないことが確定しているが、人間同士が競う「マインドスポーツ」としては今後も価値が残ると分析。さらに、人間らしさの本質を「感じる存在（ホモ・センティエンス）」だと定義した。美味しいものを食べ、美しい景色を見て感動する意識の経験こそが人間らしさであるとしつつも、それだけでは意識を持つ動物との違いが語れないと問題提起する。
そこで導き出されたのが、「知性と感性の掛け算」という独自の視点だ。芸術作品などに触れて深い感動を覚えるには、ある程度の知性と感じる力の両方が必要であり、AIにはまだその能力がないかもしれないと考察。また、AIが人間を凌駕した際の「倫理」の学習も今後の課題になると語った。
動画の終盤、茂木氏はこれからの時代を生きる子どもたちへ向け、「偏差値とか学歴とかそういうものでマウンティングするのはやめよう。AIに比べたらみんなバカなんだから」と力強く提言した。人間の知性がAIに敵わなくなる時代だからこそ、芸術的な感動や「いかに生きるべきか」という倫理の探求を深めていくことが、我々に残された道であると締めくくった。
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