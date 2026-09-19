猫ちゃんと一緒に写真を撮ることにした飼い主さん。猫イラストが入ったTシャツを着てカメラのシャッターを切ったところ、思わずクスッと笑ってしまう猫ちゃんの表情が映っていたようで…？まるでイラストをマネしているかのような猫ちゃんの光景が、表示回数29万回を突破。「きりっとしていてカッコイイです」「これはマフィア…いや、ニャフィアの顔ですね」と、笑顔を届けることとなりました。

【写真：猫のイラストが入ったTシャツを着た飼い主→そばにいる『愛猫の表情』を見ると…まさかの光景】

一緒に写真を撮ったら、ぐうちゃんが…

Xアカウント『ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ』に投稿されて笑顔を届けているのは、白猫『ぐうちゃん』のなんともいえない表情。ある日、かわいい猫ちゃんのイラストが入ったTシャツを着ていた飼い主さん。

そのTシャツを着て、ぐうちゃんと一緒に写真を撮ってみたところ…なんと、ぐうちゃんがTシャツのイラストとそっくりな表情をしていたそう！

白い体に、キリッとした目。見れば見るほどそっくりです。

いつもはくりくりとした目のぐうちゃん。そのため、ご機嫌ななめだったのかと思ってしまいそうな表情ですが…飼い主さんによると、この時のぐうちゃんはとても喜んでいるご様子だったのだとのこと。もしかしたら、飼い主さんを笑わせようと、イラストの表情に寄せていたのかもしれません。そんなぐうちゃんの姿を見た人からは、「Tシャツと同じ顔ｗ」「いかつくて可愛いｗ」「ジトーって見てるのかわいい」と、温かな笑いが起こることとなったのでした。

たくさんの表情を見せてくれるぐうちゃん

そんな凛々しい表情を見せてくれたぐうちゃんですが、普段はとても可愛いまん丸の目の持ち主。

飼い主さんがお菓子の袋をガサガサと音を立てると、思わず舌が出てしまったり。

少し早めの衣替えをすることになった時には、驚いたような表情を見せてくれたり。

さまざまな表情を見せてくれるぐうちゃんから、目が離せなくなってしまいます。

Xアカウント『ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ』では、そんなぐうちゃんと飼い主さんの、笑顔と癒やしいっぱいの日々が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「ぐう⟡꙳ =͟͟͞͞ ヽ( '-'ヽ)ｷｬｯﾁ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。