飼い主さんがアニメのシリアスなシーンを見ていたら、ワンコが笑わせにきているとしか思えない行動をとって…？まさかの光景に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で6万1000回再生を突破しています。

【動画：アニメの重要なシーンを見ていたら、大事なところで『犬』が…完全に笑わせにきている光景】

アニメ鑑賞中のワンコの行動

Instagramアカウント「wolfsableleo926」に投稿されたのは、ポメラニアンの「レオ」くんの面白い行動です。この日、飼い主さんがアニメを見ていたら、レオくんがテレビの前にお座りしてじーっと見つめてきたそう。構ってほしそうな姿は可愛いのですが、お口元をよく見てみると…？

なんとレオくんはペロッと出した舌を、高速でピロピロと動かしているではありませんか！アニメは重要かつシリアスなシーンに差し掛かっていたのですが、その笑わせにきているとしか思えない行動のせいで、飼い主さんは全然集中できません。

笑わせてくるせいで集中できない！

飼い主さんが「今いいところなのに～」と心の中で嘆きながらアニメを見続けていたら、レオくんも「いつまで僕を無視できるかな？」とばかりに舌をピロピロし続けたそう。

そして最終的には「もう無理！」と飼い主さんが限界を迎え、結局アニメ鑑賞を中断してレオくんと遊ぶことになったとか。笑わせて気を引く作戦が見事成功し、レオくんは大満足だったことでしょう。

この投稿には「大爆笑です！！」「高速ペロペロ（笑）」「ポメ界のイジリー岡田（笑）」「目線が舌にしか行きませんｗ可愛いなー」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

甘えん坊なワンコが可愛すぎる

レオくんはとても甘えん坊で、飼い主さんに抱きついてくることが多いそうです。抱っこしてあげている時は腕にぎゅっと抱きつき、お仕事に行く時は「行かないで！」と手首をぎゅっ。また子犬の頃に初めて首輪をつけた時やお散歩デビューした際には、助けを求めるように足にしがみついていたといいます。

そんなレオくんの可愛い姿を見るたびに、飼い主さんはキュンキュンしたり守ってあげたくなったりするそう。これからもレオくんには飼い主さんにたくさん甘えながら、幸せいっぱいの日々を過ごしてほしいですね。

レオくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「wolfsableleo926」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wolfsableleo926」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。