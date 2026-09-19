宿泊費を劇的節約！東横INNの「10ポイント」を利用して2名2,180円で泊まる裏ワザ
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【東横INN】初めて宿泊した東京の東横INNの無料朝食の質は他と比べてこんな感じでした」を公開した。動画では、東京都中央区にある「東横INN日本橋税務署前」での滞在の様子に加え、高円寺での居酒屋巡りや、気になる無料朝食の内容が詳しく紹介されている。
動画の前半では、ホテルの設備や客室を丁寧にレビュー。今回予約したエコノミーダブルの部屋について、広さは11平米と少し狭めながらも「ベッド幅はしっかり150cmもありました」と語り、くつろぐには十分なスペースであることを伝えている。また、チェックイン時に受け取った封筒にはフェイスパックや入浴剤が入っており、「女性の方からすれば嬉しいサービスでしたね」と細やかな心遣いを高く評価した。
さらに今回は、東横INNのポイント制度を利用したお得な宿泊術も披露。10ポイント貯まるとシングル1泊分が無料になるシステムを活用し、ダブル料金との差額により、2名でトータル2,180円という破格の料金で宿泊できたことを明かしている。
中盤からは、JR高円寺駅周辺へ足を運び、昼から営業している居酒屋をはしご。1軒目の「陽のうえ」では、750円で提供される絶品の寄せ鍋に「満足度がまさに外れ値という感じでした」と驚きの声を上げた。続く2軒目の「安酒楽」でも、激安メニューの数々や、料理が到着するたびに代金を支払うユニークなシステムを満喫している。
翌朝、ロビーの朝食会場で提供された無料朝食については、他の東横INNと比べて品数が「やや少なめ」としつつも、「急いでいる朝だとこれぐらいの方が取りやすくてちょうど良いですね」とコメント。サラダやお惣菜がバランス良く盛り付けられた「健康的なメニュー」で、1日を元気にスタートできたようだ。
東横INNのお得なポイント活用法から、朝食のリアルな感想、街歩きの楽しみ方まで、ホテルステイを余すことなく満喫するヒントが詰まった本動画。次回の旅行や出張の計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。
動画の前半では、ホテルの設備や客室を丁寧にレビュー。今回予約したエコノミーダブルの部屋について、広さは11平米と少し狭めながらも「ベッド幅はしっかり150cmもありました」と語り、くつろぐには十分なスペースであることを伝えている。また、チェックイン時に受け取った封筒にはフェイスパックや入浴剤が入っており、「女性の方からすれば嬉しいサービスでしたね」と細やかな心遣いを高く評価した。
さらに今回は、東横INNのポイント制度を利用したお得な宿泊術も披露。10ポイント貯まるとシングル1泊分が無料になるシステムを活用し、ダブル料金との差額により、2名でトータル2,180円という破格の料金で宿泊できたことを明かしている。
中盤からは、JR高円寺駅周辺へ足を運び、昼から営業している居酒屋をはしご。1軒目の「陽のうえ」では、750円で提供される絶品の寄せ鍋に「満足度がまさに外れ値という感じでした」と驚きの声を上げた。続く2軒目の「安酒楽」でも、激安メニューの数々や、料理が到着するたびに代金を支払うユニークなシステムを満喫している。
翌朝、ロビーの朝食会場で提供された無料朝食については、他の東横INNと比べて品数が「やや少なめ」としつつも、「急いでいる朝だとこれぐらいの方が取りやすくてちょうど良いですね」とコメント。サラダやお惣菜がバランス良く盛り付けられた「健康的なメニュー」で、1日を元気にスタートできたようだ。
東横INNのお得なポイント活用法から、朝食のリアルな感想、街歩きの楽しみ方まで、ホテルステイを余すことなく満喫するヒントが詰まった本動画。次回の旅行や出張の計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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