鉄塔から転落死した四国電力送配電の男性社員がパワハラを訴える遺書を残していたことを受け、会社側は遺族に「第三者委員会を設置する」と報告しました。

四国電力送配電 徳島支社 白井正樹 支社長

「当社といたしまして大変重大に受け止めております。改めてお悔やみ申し上げます」

両親に対し頭を下げ、こう話したのは四国電力送配電・徳島支社の支社長らです。

今月9日、徳島県上勝町で四国電力送配電・徳島支社の社員・松岡一輝さん（19）が点検作業後に鉄塔から転落し、死亡しました。

作業中は転落防止用の器具を身に着けますが、一輝さんが発見されたとき、器具は外れた状態だったということです。

亡くなった翌日、警察から両親に手渡されたのは一輝さんのカバンから見つかった遺書でした。

一輝さんが残した遺書の写し

「『仕事できん』『頭悪い』『死んどけ』とか言われてた」

遺書の中で、社内でパワーハラスメントがあったことを訴え、転落したのは「自らの意思」であることをほのめかしました。

母・美紀さん

「あんなことを19歳の子がされたんですよ。どう思います？やっぱ気持ちの整理がつかない」

遺族側は今月12日、四国電力送配電に対し、▼パワハラの有無や、▼転落した原因の調査、▼第三者委員会の設置などを求める要求書を提出し、きょうを回答期限としていました。

そして、けさ、四国電力送配電は遺族側に中間報告書を提出。第三者委員会を設置し、社内調査を進めることなどを説明しました。

母・美紀さん

「これだけ日もあったのに、それが（報告書）こんな1枚。時間があったのに、やっぱりこれだけっていうのは納得はいかないですね」

納得のできる報告はなかったと話す両親。こうした中、きょう午後、四国電力送配電が会見を開き、第三者委員会による調査は数か月間にわたって行われ、遺族には調査終了後に報告する見込みだと話しました。

四国電力送配電 青井久治 常務執行役員

「途中経過のご報告によって、不確かな回答をすることが考えられますので、やはり調査をしっかりと終わらせた上でご報告するというふうな形になろうかと思います」

パソコンで会見を聞いていた一輝さんの両親は…

母・美紀さん

「聞きたいですよね。聞きたいんですよ、本当に。どうして、うちの子にそれをした。どうして、そういう暴言を浴びせた。内容を1日でも早く知りたい」

息子の転落死の真相は…。遺族は現時点でできる限りの具体的な回答を求めています。