ホークスがリーグ3連覇 選手の素顔満載 歓喜のビールかけ 日本一へ！
福岡ソフトバンクホークスが17日、球団60年ぶりとなるリーグ3連覇を達成しました。選手たちは祝勝会の「ビールかけ」で勝利の美酒に酔いしれました。
■新選手会長・栗原陵矢選手（30）
「福岡ソフトバンクホークス！」
■会場
「3連覇！」
■澤田泰佑アナウンサー
「おめでとうございます！」
■近藤健介選手（33）
「ありがとうございます！」
■澤田アナウンサー
「近藤選手、今シーズンは優勝の瞬間、グラウンドに立ち続けました。いまどんな思いですか？」
■近藤健介選手
「2年間…。」
■柳田悠岐選手（37）
「コンちゃん、おめでとう！」
■近藤健介選手
「ギーさん、ありがとうございます！」
■近藤健介選手
「2年間、優勝の瞬間にグラウンドにいられなかったので、きょうは監督も気を使っていただいて、最後まで出していただきました。」
■澤田アナウンサー
「最後、ボールが飛んできて、取りましたね。」
■栗原陵矢選手
「ポケットに入れようかと思ったんですけど、杉山に渡しました。」
■澤田アナウンサー
「いつもとは違った思いですか？」
■栗原陵矢選手
「そうですね。いろんな責任感とか感じながら、頑張りました。」
■澤田アナウンサー
「『4番 栗原陵矢』はどうでしたか？」
■栗原陵矢選手
「まあ、よかったですね。」
■孫正義オーナー
「おめでとう！」
■栗原陵矢選手
「ありがとうございます！」
■澤田アナウンサー
「中村選手がホークスに残していきたいもの、後輩たちに伝えたいことはどんなことですか？」
■今季限りで引退の中村晃選手（36）
「十分強いチームなので、そのままやってくれればいいと思います。」
■牧原大成選手（33）
「アキラ！アキラ！フゥーフゥー！」
■澤田アナウンサー
「勝ち越しのタイムリーがありました。」
■牧原大成選手
「晃さんのために打ちました！」
■中村晃選手
「ほんと、よかったです。」
■牧原大成選手
「浅いなー！」
■小久保裕紀監督（54）
「開幕投手！」
■今季開幕投手・上沢直之選手（32）
「監督すみません！ケガして。」
■小久保裕紀監督
「とりあえず一区切り。でもまだ先があるので。」
■澤田アナウンサー
「今シーズンはどうでしたか？」
■今季1番に定着・正木智也選手（26）
「5年間で一番いいシーズンでした。」
■澤田アナウンサー
「ビールの味は違いますか？」
■正木智也選手
「格別です。」
■孫正義オーナー
「信じられない。開幕のとき、こんなに大化けするとは思わなかった。」
■正木智也選手
「僕も思いませんでした。」
■孫正義オーナー
「大化けだね。ありがとう。おめでとう。すごい。ますます期待しているよ。」
■正木智也選手
「頑張ります！ありがとうございます。」
「あとでこの映像ください。」
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年9月18日午後3時50分すぎ放送