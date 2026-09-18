福岡ソフトバンクホークスが17日、球団60年ぶりとなるリーグ3連覇を達成しました。選手たちは祝勝会の「ビールかけ」で勝利の美酒に酔いしれました。



■新選手会長・栗原陵矢選手（30）

「福岡ソフトバンクホークス！」

■会場

「3連覇！」

■澤田泰佑アナウンサー

「おめでとうございます！」

■近藤健介選手（33）

「ありがとうございます！」

■澤田アナウンサー

「近藤選手、今シーズンは優勝の瞬間、グラウンドに立ち続けました。いまどんな思いですか？」

■近藤健介選手

「2年間…。」

■柳田悠岐選手（37）

「コンちゃん、おめでとう！」

■近藤健介選手

「ギーさん、ありがとうございます！」

■近藤健介選手

「2年間、優勝の瞬間にグラウンドにいられなかったので、きょうは監督も気を使っていただいて、最後まで出していただきました。」

■澤田アナウンサー

「最後、ボールが飛んできて、取りましたね。」

■栗原陵矢選手

「ポケットに入れようかと思ったんですけど、杉山に渡しました。」

■澤田アナウンサー

「いつもとは違った思いですか？」

■栗原陵矢選手

「そうですね。いろんな責任感とか感じながら、頑張りました。」

■澤田アナウンサー

「『4番 栗原陵矢』はどうでしたか？」

■栗原陵矢選手

「まあ、よかったですね。」

■孫正義オーナー

「おめでとう！」

■栗原陵矢選手

「ありがとうございます！」

■澤田アナウンサー

「中村選手がホークスに残していきたいもの、後輩たちに伝えたいことはどんなことですか？」

■今季限りで引退の中村晃選手（36）

「十分強いチームなので、そのままやってくれればいいと思います。」

■牧原大成選手（33）

「アキラ！アキラ！フゥーフゥー！」

■澤田アナウンサー

「勝ち越しのタイムリーがありました。」

■牧原大成選手

「晃さんのために打ちました！」

■中村晃選手

「ほんと、よかったです。」

■牧原大成選手

「浅いなー！」

■小久保裕紀監督（54）

「開幕投手！」

■今季開幕投手・上沢直之選手（32）

「監督すみません！ケガして。」

■小久保裕紀監督

「とりあえず一区切り。でもまだ先があるので。」

■澤田アナウンサー

「今シーズンはどうでしたか？」

■今季1番に定着・正木智也選手（26）

「5年間で一番いいシーズンでした。」

■澤田アナウンサー

「ビールの味は違いますか？」

■正木智也選手

「格別です。」

■孫正義オーナー

「信じられない。開幕のとき、こんなに大化けするとは思わなかった。」

■正木智也選手

「僕も思いませんでした。」

■孫正義オーナー

「大化けだね。ありがとう。おめでとう。すごい。ますます期待しているよ。」

■正木智也選手

「頑張ります！ありがとうございます。」

「あとでこの映像ください。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年9月18日午後3時50分すぎ放送