三池崇史監督、護摩祈祷で“浄化”「今後は清く正しい映画を」 團十郎も思わずにんまり
映画監督の三池崇史氏が18日、都内で行われた映画『襲名』（25日公開）大ヒット祈願＆囲み取材に出席。護摩祈祷を初体験し、“浄化”された心境を明かした。
【写真】同じポーズにほっこり…市川團十郎＆市川新之助の親子ショット
この日は、十三代目市川團十郎、八代目市川新之助とともに、市川團十郎家とゆかりの深い成田山新勝寺の東京別院・深川不動堂で、本作のヒットを祈願した。
本作は、コロナ禍に伴う史上初の襲名延期を乗り越え実現した「十三代目市川團十郎白猿襲名披露、八代目市川新之助初舞台」公演の軌跡を捉えた、三池監督初のドキュメンタリー映画。
三池監督といえば、『殺し屋1』『悪の教典』など、強烈なバイオレンスやホラー描写を盛り込んだ作品でも国内外に知られる存在。祈祷を終えると、監督は「なんか魂が浄化されて、今、非常に穏やかな状態でおります」と晴れやかな表情。これまで成田山で撮影をしたことはあったものの、護摩祈祷に参加するのは今回が初めてだったという。
三池監督の様子を隣で見ていた團十郎は「監督のなんか、そういうものが全部抜き取られちゃうんじゃないのかなっていうような座り方をしていたので、ちょっと横目でクスクスしてました」と笑いながら告白。
三池監督もこれを受け、「本当に今後は清く正しい映画を」とまさかの宣言で、笑いを誘っていた。
また、本作が第83回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門に正式出品され、公式独立賞「Cinema & Arts Award」の最優秀作品賞を受賞したことについて、三池監督は「ヴェネチア自体も選んでもらう、出品するっていうことも意外でした」と率直な思いを口にした。
團十郎も「お招きいただいただけでも本当に幸せなことですけど、受賞という形で、やっぱりこの監督の力あっての世界観だと思う」と三池監督への感謝を口にしていた。
【写真】同じポーズにほっこり…市川團十郎＆市川新之助の親子ショット
この日は、十三代目市川團十郎、八代目市川新之助とともに、市川團十郎家とゆかりの深い成田山新勝寺の東京別院・深川不動堂で、本作のヒットを祈願した。
本作は、コロナ禍に伴う史上初の襲名延期を乗り越え実現した「十三代目市川團十郎白猿襲名披露、八代目市川新之助初舞台」公演の軌跡を捉えた、三池監督初のドキュメンタリー映画。
三池監督の様子を隣で見ていた團十郎は「監督のなんか、そういうものが全部抜き取られちゃうんじゃないのかなっていうような座り方をしていたので、ちょっと横目でクスクスしてました」と笑いながら告白。
三池監督もこれを受け、「本当に今後は清く正しい映画を」とまさかの宣言で、笑いを誘っていた。
また、本作が第83回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門に正式出品され、公式独立賞「Cinema & Arts Award」の最優秀作品賞を受賞したことについて、三池監督は「ヴェネチア自体も選んでもらう、出品するっていうことも意外でした」と率直な思いを口にした。
團十郎も「お招きいただいただけでも本当に幸せなことですけど、受賞という形で、やっぱりこの監督の力あっての世界観だと思う」と三池監督への感謝を口にしていた。