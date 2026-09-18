パパのパンツを勝手に持ち出してしまい、叱られることになったワンコ。ところが、叱られている最中に見せたのは、すぐに許したくなるほどの「まさかの表情」だったそうです。

投稿には「嬉しそう」「幸せそうなお顔」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が『パパのパンツ』を持ち出したので、叱った結果→『反省する』と思ったら…許すしかない『まさかの表情』】

パパのパンツを…

TikTokアカウント「oreoandsakura06」に投稿されたのは、豆柴の女の子「さくら」ちゃんのお姿。5歳のさくらちゃんは、3歳のチワワ「オレオ」くんと暮らしているそうです。とある日、さくらちゃんはパパさんのパンツを勝手に持ち出してしまったといいます。

そのことがバレてしまったさくらちゃんの前で、パパさんはパンツを手にしていたそう。すると、さくらちゃんは耳を後ろに伏せた「ヒコーキ耳」に。目を細めながら、尻尾だけは絶え間なくブンブンと振り続けていたのでした。

叱られているのに…まさかの表情！？

パパさんからパンツを差し出されると、さくらちゃんは目を細め、何度か舌を出して鼻先や口元をペロリ。いたずらを指摘されているはずなのに、尻尾を振り続ける姿は、どこか嬉しそうにも見えてクスッと笑ってしまいます。

さらに、さくらちゃんは姿勢を低くしながらパパさんへと近づき、頭を差し出すような仕草を見せたそう。パパさんが手を伸ばして頭を撫でると、そのまま目を細めて撫でられていたのだとか。パンツを持ち出した犯人とは思えないほど、愛らしい表情を浮かべるさくらちゃんに、思わず頬が緩むのでした。

実はとっても甘えん坊♡

パパさんに叱られている最中にも、頭を近づけて撫でてもらっていたさくらちゃん。別の日には、床の上で完全な「へそ天」になり、飼い主さんにお腹や胸元を優しく撫でてもらう、なんとも甘えん坊な姿も見せていたそうです。

「あかちゃん」と声をかけられると、さくらちゃんは目を細めたり、小さな声で鳴いたりすることも。その後も仰向けのまま、たっぷりと撫でてもらっていたといいます。叱られていたときの姿にも通じる甘えん坊ぶりが、たまらなく愛おしいのでした♡

話題となった投稿には「しっぽぶんぶんで怒られてても嬉しそう笑」「さくらたん幸せそうなお顔」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「oreoandsakura06」では、豆柴のさくらちゃんとチワワのオレオくんの日常の思い出が投稿されています。ふたりの可愛らしい日常に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「oreoandsakura06」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。