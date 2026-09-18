林原めぐみ『踊る大捜査線』新作に声の出演 劇中アニメのナレーションを担当
声優の林原めぐみが、きょう18日に公開された映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に出演していることが、作品の公式Xで発表された。
【画像】『踊る』の世界では依然から大人気のアニメ『セブンベア』
林原は、劇中映画『劇場版 セブンベア』の映像で流れるナレーションを担当。具体的にどのような場面で登場するのかは明かされていない。
今回の収録について林原は、「いわゆる、劇場版の予告収録は何度も経験がありますが、劇場版の中の劇場版？（笑）は初めてかもしれませんね」とコメント。
収録では複数のパターンを試したといい、「スタンダードナレーションバージョン、白くま君バージョン、セブンベアバージョン……など、いろいろと皆さんと一緒に試行錯誤しながら収録しました」と明かした。
さらに、「そう『ひとり（一匹）では何も出来ない』のです」と、劇中映画の内容を思わせるメッセージを寄せている。
本作は、1997年に始まった人気刑事ドラマ『踊る大捜査線』の劇場版最新作。織田裕二演じる青島俊作を主人公とした劇場版としては、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以来14年ぶりとなる。
なお、本広克行監督の過去作に出演歴のある立木文彦、津田健次郎、関智一、野島健児も、警察庁の最高幹部役で登場。アニメや吹き替えで活躍する声優陣が、『踊る大捜査線』の新章に集結している。
【画像】『踊る』の世界では依然から大人気のアニメ『セブンベア』
林原は、劇中映画『劇場版 セブンベア』の映像で流れるナレーションを担当。具体的にどのような場面で登場するのかは明かされていない。
今回の収録について林原は、「いわゆる、劇場版の予告収録は何度も経験がありますが、劇場版の中の劇場版？（笑）は初めてかもしれませんね」とコメント。
さらに、「そう『ひとり（一匹）では何も出来ない』のです」と、劇中映画の内容を思わせるメッセージを寄せている。
本作は、1997年に始まった人気刑事ドラマ『踊る大捜査線』の劇場版最新作。織田裕二演じる青島俊作を主人公とした劇場版としては、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以来14年ぶりとなる。
なお、本広克行監督の過去作に出演歴のある立木文彦、津田健次郎、関智一、野島健児も、警察庁の最高幹部役で登場。アニメや吹き替えで活躍する声優陣が、『踊る大捜査線』の新章に集結している。