わんちゃんと猫さんに激しい喧嘩勃発！その光景をスローモーションで撮影してみたところ、予想外にほっこりな事実が判明したのだとか！その投稿は記事執筆時点で237万回以上再生されており、「なにこの優しい世界♡」「こんな牙むきだしなのに？？」といった声が寄せられました！

【動画：犬と猫が激しいケンカをしていたので『スローで撮影してみた』結果→思わず笑う『まさかの光景』】

️犬と猫の激しい戦いをスローで

Instagramアカウント「@chamaru0617」さまに投稿されたのは、犬の「ちゃまる」ちゃんと子猫の「わさび」くんのやりとりです。

ある日、激しく喧嘩をしているように見えたという2匹。ちゃまるちゃんは歯を剥き出し、わさびくんは何度も猫パンチで応酬！

……しかし、そんな2匹のやり取りを撮影した動画を、何気なくスローモーションにしてみたという飼い主さん。すると……

なんと、喧嘩をしているかと思いきや、お互いに攻撃を当てていないことが判明！わさびくんは強烈な猫パンチ……ではなくソフトタッチ。ちゃまるちゃんは噛みつき……と見せかけて、噛まないように配慮していたのです。

️お互いに攻撃が…当たってない！？

その後も激しく見えるやり取りが続くものの、お互いに相手が痛くないように配慮しているのか、わさびくんは肉球を押し当てているだけ、ちゃまるちゃんは歯が当たらないように配慮しているように見えたのだそう。

一見、激しい喧嘩の応酬のように見えた2匹のやり取りですが、何気ないスローモーションにしたところ、2匹の微笑ましいじゃれあいが見えたのでした！

️優しい真実にほっこり

この2匹のやりとりに隠れていた優しい真実に、Instagram上では「スロー可愛すぎます♡」「一日中リピートして見てられる♡」「普通に見たら激しくて心配してしまう様なことでも、違う見方をするってとっても大切ですね」といった声が寄せられました。

普段から仲睦まじい様子を見せているというちゃまるちゃんとわさびくん。そんな2匹の微笑ましい日常の様子は、Instagramアカウント「@chamaru0617」さまにて紹介されています。

ちゃまるちゃん、わさびくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@chamaru0617」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。