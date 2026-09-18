「1台で何役できるの？」とプロも絶賛。無印良品で買うべき神キッチングッズと収納術を大公開
YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が、「【無印良品】プロが本当に使ってるキッチングッズ8選｜どこに・何を収納するか全部見せます」を公開した。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらい氏が、実際に購入した無印良品のアイテムをキッチンに収納していく過程を披露し、「家事が自然と回る仕組み」の作り方を解説している。
動画の前半では、購入したばかりのキッチングッズを一つずつ紹介していく。特に注目を集めたのは「フライパン深型 ガス」だ。安田氏は「1台で何役できるの？」とその多機能性を高く評価。また、「ステンレス 計量カップ」は取っ手が付いているため、レンジフードのフックに吊り下げて収納でき「めっちゃ便利」と実用性を絶賛した。「蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ」については、同じ形でスタッキングできるため、省スペースで大量に保管できるメリットを語っている。
収納作業の中で安田氏が徹底しているのが、「1つ入ったら1つ手放す」という『1in1out』の法則だ。新しいフライパンや「シリコーンターナー」を引き出しに収める際、これまで使っていた古い調理器具を迷わず手放す様子が収められている。さらに、フライパンの取っ手が引き出し内で干渉する問題には、「ポリプロピレンファイルボックス用・ペンポケット」を立てて収納するアイデアを披露。プロならではの視点で、限られたスペースを最大限に活かすテクニックが次々と紹介されている。
最後に安田氏は、収納で大切なのは「使いやすくてしまいやすいこと」「一つ一つに戻る場所を作ること」だと総括。単に便利なグッズを買い足すだけでなく、「自分に合う量を知る」ことで心地よい状態を作ることこそが「片付けの本質」だと語った。無印良品の機能的なアイテム選びと、理にかなった収納哲学は、快適なキッチン作りを目指す読者の強力なヒントになるだろう。
動画の前半では、購入したばかりのキッチングッズを一つずつ紹介していく。特に注目を集めたのは「フライパン深型 ガス」だ。安田氏は「1台で何役できるの？」とその多機能性を高く評価。また、「ステンレス 計量カップ」は取っ手が付いているため、レンジフードのフックに吊り下げて収納でき「めっちゃ便利」と実用性を絶賛した。「蓋をしたままレンジで使えるフードコンテナ」については、同じ形でスタッキングできるため、省スペースで大量に保管できるメリットを語っている。
収納作業の中で安田氏が徹底しているのが、「1つ入ったら1つ手放す」という『1in1out』の法則だ。新しいフライパンや「シリコーンターナー」を引き出しに収める際、これまで使っていた古い調理器具を迷わず手放す様子が収められている。さらに、フライパンの取っ手が引き出し内で干渉する問題には、「ポリプロピレンファイルボックス用・ペンポケット」を立てて収納するアイデアを披露。プロならではの視点で、限られたスペースを最大限に活かすテクニックが次々と紹介されている。
最後に安田氏は、収納で大切なのは「使いやすくてしまいやすいこと」「一つ一つに戻る場所を作ること」だと総括。単に便利なグッズを買い足すだけでなく、「自分に合う量を知る」ことで心地よい状態を作ることこそが「片付けの本質」だと語った。無印良品の機能的なアイテム選びと、理にかなった収納哲学は、快適なキッチン作りを目指す読者の強力なヒントになるだろう。
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