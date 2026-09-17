元乃木坂46深川麻衣、元アイドル役挑戦に「すごく勇気がいりました」アイナ・ジ・エンド振付のフル曲に「本当に頑張らないと」【逃げろお嬢さん】
【モデルプレス＝2026/09/17】元乃木坂46の深川麻衣が9月17日、都内で開催された映画「逃げろお嬢さん」（10月2日全国公開）完成披露上映会に、主演のKing Gnu・井口理、伊藤ちひろ監督とともに出席。劇中で自身と同じ“元アイドル役”を演じたことへの想いを語った。
【写真】深川麻衣、胸元大胆開き衣装姿
本作で元アイドル役を演じた深川は「自分が実際に元アイドルだったので、元アイドル役を演じることにすごく勇気がいりました。でも、素敵なお話なので『ぜひやりたい！』と思って」とコメント。続けて「最初、アイドル時代の回想シーンが間に挟まってくるというのをお聞きして。ワンフレーズぐらいって聞いていたんですけど、蓋を開けたら監督が作詞をしてくれて、アイナ・ジ・エンドさんが振り付けをしてくれるというものすごく豪華なフル曲ができあがっていて」と説明し、「フルの振り付けもできあがっていて、『これは本当に頑張らないと』って。そこでギアを入れまして、気合いを入れて練習しました」と語った。
撮影は約2年前に長野県で行われたといい、深川は「本当に自然が豊かで、撮影していてすごくリラックスできました」と回想。クランクイン前のお祓いも長野県で行われたそうで、井口と深川はそのときがほぼ初対面だったという。深川は「お祓いって基本正座をしないといけないんですけど、井口さんの足が痺れちゃって（笑）。正座で座っていられないぐらいで、1人だけ侍スタイルで座っていたのがすごくインパクトがあって」と井口が片膝をついた状態でいたことを暴露。深川はその際に「この方、絶対に悪い方じゃない！」と安心したと明かした。井口は「よかったです」と笑い「ひどく痺れたなという思い出が蘇りました」と口にした。
井口は長野県出身ということで「僕が暮らしていた町がそのまま一望できるような、そのくらいゆかりのある場所での撮影だったので、本当に里帰りした気分でした」としみじみ。薪割りのシーンもあるそうで、伊藤監督は「本当に薪割りがうまくてびっくりしました。練習時間を取っていたんですけど必要なかったです」と振り返った。
元親の仕事を継ぎ、つつましやかに温泉宿を営む康太。いつもの日常の中、ある小道で前を走る車の様子がおかしい。心配した康太が車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル”鮎川舞子”だった。しかしテレビのニュース速報では、舞子の夫が薬物で逮捕され、舞子自身も疑惑の中行方不明になっているとの報道を見たばかり。混乱する康太だったが、これまで康太の人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。（modelpress編集部）
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【写真】深川麻衣、胸元大胆開き衣装姿
◆深川麻衣、元アイドル役に「すごく勇気がいりました」
本作で元アイドル役を演じた深川は「自分が実際に元アイドルだったので、元アイドル役を演じることにすごく勇気がいりました。でも、素敵なお話なので『ぜひやりたい！』と思って」とコメント。続けて「最初、アイドル時代の回想シーンが間に挟まってくるというのをお聞きして。ワンフレーズぐらいって聞いていたんですけど、蓋を開けたら監督が作詞をしてくれて、アイナ・ジ・エンドさんが振り付けをしてくれるというものすごく豪華なフル曲ができあがっていて」と説明し、「フルの振り付けもできあがっていて、『これは本当に頑張らないと』って。そこでギアを入れまして、気合いを入れて練習しました」と語った。
◆深川麻衣、井口理との初対面エピソード暴露
撮影は約2年前に長野県で行われたといい、深川は「本当に自然が豊かで、撮影していてすごくリラックスできました」と回想。クランクイン前のお祓いも長野県で行われたそうで、井口と深川はそのときがほぼ初対面だったという。深川は「お祓いって基本正座をしないといけないんですけど、井口さんの足が痺れちゃって（笑）。正座で座っていられないぐらいで、1人だけ侍スタイルで座っていたのがすごくインパクトがあって」と井口が片膝をついた状態でいたことを暴露。深川はその際に「この方、絶対に悪い方じゃない！」と安心したと明かした。井口は「よかったです」と笑い「ひどく痺れたなという思い出が蘇りました」と口にした。
井口は長野県出身ということで「僕が暮らしていた町がそのまま一望できるような、そのくらいゆかりのある場所での撮影だったので、本当に里帰りした気分でした」としみじみ。薪割りのシーンもあるそうで、伊藤監督は「本当に薪割りがうまくてびっくりしました。練習時間を取っていたんですけど必要なかったです」と振り返った。
◆井口理主演「逃げろお嬢さん」
元親の仕事を継ぎ、つつましやかに温泉宿を営む康太。いつもの日常の中、ある小道で前を走る車の様子がおかしい。心配した康太が車を止めると、運転していたのは、高校時代から康太が推している元アイドル”鮎川舞子”だった。しかしテレビのニュース速報では、舞子の夫が薬物で逮捕され、舞子自身も疑惑の中行方不明になっているとの報道を見たばかり。混乱する康太だったが、これまで康太の人生を照らし続けてくれた推しである舞子に、今自分ができることを全うしようと心に決める。（modelpress編集部）
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