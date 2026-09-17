「日本はクレイジーだ！」森保ジャパンの“最新陣容”に韓国メディアが驚嘆！「型破りなスカッドを披露した」
９月17日、日本サッカー協会は９月・10月シリーズに臨む日本代表メンバー発表した。
森保一監督が指揮を執る日本は、９月24日にウルグアイ代表（宮城）、28日にベネズエラ代表（広島）、10月１日にエクアドル代表（神奈川）、５日にパナマ代表またはニュージーランド代表（東京）と対戦する。
選ばれた31名には、北中米Ｗ杯を戦った堂安律や佐野海舟、上田綺世ら常連組が顔を揃えたほか、谷村海那、中野就斗、松木玖生、齋藤俊輔の４名が初のA代表入りを果たした。
森保ジャパンの最新陣容に早くも反応したのが、韓国メディアだ。『スポーツ朝鮮』が「『アジア最強』日本はクレイジーだ！ 歴代屈指の欧州組が事実上総出動、プレミアリーガーは５人！ A代表メンバーを公開」との見出しで記事を掲載した。
同メディアは、「アジアの強豪である日本が型破りなスカッドを披露した」と報道。「中盤と攻撃陣はワールドカップの時と大きな違いはない」と指摘した一方、「全体的にイングランドのプレミアリーグに所属する選手が著しく増えた。今夏、プレミアのクラブが日本人選手を相次いで獲得した結果だ」と論じている。
長年、鎬を削ってきた宿敵からも称される充実の顔ぶれ。選出された31名は以下の通りだ。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木彩艶（アストン・ビラ／イングランド）
DF
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
谷村海那（横浜F・マリノス）※
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（リール／フランス）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中野就斗（サンフレッチェ広島）※
中村敬斗（リヨン／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂光希（柏レイソル）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
田中 聡（シャルケ／ドイツ）
松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※
佐野航大（PSV／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※
後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
森保一監督が指揮を執る日本は、９月24日にウルグアイ代表（宮城）、28日にベネズエラ代表（広島）、10月１日にエクアドル代表（神奈川）、５日にパナマ代表またはニュージーランド代表（東京）と対戦する。
選ばれた31名には、北中米Ｗ杯を戦った堂安律や佐野海舟、上田綺世ら常連組が顔を揃えたほか、谷村海那、中野就斗、松木玖生、齋藤俊輔の４名が初のA代表入りを果たした。
同メディアは、「アジアの強豪である日本が型破りなスカッドを披露した」と報道。「中盤と攻撃陣はワールドカップの時と大きな違いはない」と指摘した一方、「全体的にイングランドのプレミアリーグに所属する選手が著しく増えた。今夏、プレミアのクラブが日本人選手を相次いで獲得した結果だ」と論じている。
長年、鎬を削ってきた宿敵からも称される充実の顔ぶれ。選出された31名は以下の通りだ。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
鈴木彩艶（アストン・ビラ／イングランド）
DF
板倉 滉（ボルシアMG／ドイツ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）
安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
谷村海那（横浜F・マリノス）※
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（リール／フランス）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中野就斗（サンフレッチェ広島）※
中村敬斗（リヨン／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
熊坂光希（柏レイソル）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
田中 聡（シャルケ／ドイツ）
松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※
佐野航大（PSV／オランダ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※
後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）
※＝初招集
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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