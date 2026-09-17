9歳の息子がYouTubeで1800万円超の広告を出稿
9歳の少年が自身のYouTubeチャンネルを宣伝するため、父親の会社用クレジットカードを使って約3週間で11万8000ドル(約1840万円)もの広告費を使ったと父親が明かしました。父親が少年に20ドル(約3100円)程度の動画広告の出稿方法を教えたところ、少年は自分で次々と広告キャンペーンを作成していたとのことです。
Message from Dad...Mighty Mike Plays is Over. - YouTube
https://www.tomshardware.com/video-games/devastated-father-says-his-9-year-old-son-spent-usd118-000-on-youtube-ad-campaigns-for-his-minecraft-channel-using-a-company-credit-card-bill-racked-up-in-just-three-weeks-was-supposed-to-be-one-usd20-promotion
9歳のマイク君は「Mighty Mike Plays」というYouTubeチャンネルでマインクラフトやRobloxのプレイ動画を公開しています。チャンネルはマイク君が8歳ごろに始めたもので、当初はPlayStation 5から安価なヘッドセットを使ってほぼ編集なしで配信していました。初期の動画の再生回数は5回～11回ほどだったそう。
YouTubeには動画を広告として配信し、新しい視聴者やチャンネル登録者を獲得するための「プロモーション」という機能があります。再生回数やチャンネル登録者数がなかなか増えないことをマイク君が気にしていたため、父親のデイブ氏は約20ドル(約3100円)を使って動画を宣伝する方法を実演しました。デイブ氏は予算を設定して広告を見せる相手を選び、キャンペーンを開始するまでの手順を口に出しながら操作したとのこと。
広告の出し方を覚えたマイク君は自分でも広告を出し始めました。以下の画像は記事作成時点のマイク君のYouTubeチャンネル「Mighty Mike Plays」の再生回数の多い動画です。広告で宣伝されたゲームプレイ動画は数万回から数十万回再生されています。最も再生回数が多いマインクラフトの動画は31万回再生となっていました。
問題を大きくした要因の1つが支払い情報です。Google広告は18歳未満のユーザーによる利用を認めておらず、今回のケースでは父親のデイブ氏のGoogleアカウントをマイク君も利用していました。
デイブ氏は以前、息子のためにRoblox内で使うゲーム内通貨「Robux」を購入した際に会社用クレジットカードを入力したことがありました。Googleのサービスで入力したクレジットカードなどの情報は「お支払いプロファイル」に保存され、後から別の購入に再利用できます。今回のGoogle広告の費用の請求もデイブ氏の会社用クレジットカードに行われました。
マイク君は父親が最初の広告で設定した20ドル(約3100円)という数字を支出上限とは理解せず、「数字を大きくすればたくさん見てもらえる」と認識していたそう。さらに会社用カードへの請求を止める支出上限も設定されていなかったため、約3週間で広告費が11万8000ドル(約1840万円)に膨らんだとのことです。
巨額の広告費が発覚したきっかけはデイブ氏が上司や会社の財務担当者らとの会議に呼び出され、広告費の明細を示されたことだったといいます。
デイブ氏は保存済みの支払い情報を削除し、支出上限やペアレンタルコントロールを導入する方針とのこと。デイブ氏は自身が仕事を続けられるのか、11万8000ドル(約1840万円)を返済する必要があるのか分からないとしています。YouTubeチャンネル「Mighty Mike Plays」についてもきちんとした安全策が整うまで休止するとのことです。