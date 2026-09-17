「がんは早く見つければ長生きできる」は本当か？ 医師が語る“がん検診”の意外な盲点
「がんは早く見つけて、早く治療するほどいい」。そう信じて、毎年欠かさず検診を受けている人は少なくない。
しかし、精神科医の和田秀樹氏と元厚生労働省医系技官の木村盛世氏は、「がん検診を受ければ寿命が延びる」と言い切れるだけの証拠は、今のところ十分ではないと指摘する。
さらに、がん検診には、本来なら治療する必要のないがんまで見つけてしまう「過剰診断」という問題もあるという。早期発見は本当に、私たちを長生きさせてくれるのか。二人が、がん検診の“常識”を問い直す。
※本記事は、『その医者から逃げる勇気』（和田秀樹・木村盛世著、扶桑社刊）より一部抜粋・再構成してお届けします。
◆がん検診で寿命が延びるという証拠は今のところない
木村盛世氏（以下、木村）：健康診断でベネフィットを得ているのは、基本的に医者や医療機関のほうですよね。そこにベネフィットがある限り、健康診断を推奨する構造は変わらないでしょう。
だから、受ける側が自分はなんのために健康診断を受けるのかを冷静に考える必要があるんです。まあ、会社の命令で受けるしかない人もたくさんいるのでしょうけど。
和田秀樹氏（以下、和田）：日本では、「がん検診」についても「絶対に受けたほうがいい」という空気がありますよね。
木村：「発見が遅れると命に関わる」みたいなことがさかんに言われていますからね。ただし、どのがんについても「早期に治療を開始した人、治療しなかった人」を大勢集めて、生存期間を比べるような試験は日本では行われていません。
つまり、「早期発見、早期治療」を目的としたがん検診に寿命を延ばす効果があるのかないのかは、よくわかっていないのです。
欧米では大規模RCTが行われていますが、「早期発見が延命に役立つ」という証拠になる結果は出ていません。
だから「がん検診を行って、早期発見、早期治療をしても人々の寿命は延びない」というのが信頼性のある結果として欧米では受け入れられつつある「事実」なのです。
和田：それなのに日本では、国も医師会も、そして多くの医者も「早期発見、早期治療が大切だ」と言い続けていますよね。
木村：そうなんですよ。
たとえば乳がんにしても、2009年からは「女性特有のがん検診推進事業」と称して地方自治体で大々的に無料クーポンを配ったりして、受診を強力に後押ししました。
その結果、乳がんの発見数は1980年代の3倍以上にも増えていますが、乳がんの死亡率は大きく減ってはいません。
しかし、精神科医の和田秀樹氏と元厚生労働省医系技官の木村盛世氏は、「がん検診を受ければ寿命が延びる」と言い切れるだけの証拠は、今のところ十分ではないと指摘する。
さらに、がん検診には、本来なら治療する必要のないがんまで見つけてしまう「過剰診断」という問題もあるという。早期発見は本当に、私たちを長生きさせてくれるのか。二人が、がん検診の“常識”を問い直す。
◆がん検診で寿命が延びるという証拠は今のところない
木村盛世氏（以下、木村）：健康診断でベネフィットを得ているのは、基本的に医者や医療機関のほうですよね。そこにベネフィットがある限り、健康診断を推奨する構造は変わらないでしょう。
だから、受ける側が自分はなんのために健康診断を受けるのかを冷静に考える必要があるんです。まあ、会社の命令で受けるしかない人もたくさんいるのでしょうけど。
和田秀樹氏（以下、和田）：日本では、「がん検診」についても「絶対に受けたほうがいい」という空気がありますよね。
木村：「発見が遅れると命に関わる」みたいなことがさかんに言われていますからね。ただし、どのがんについても「早期に治療を開始した人、治療しなかった人」を大勢集めて、生存期間を比べるような試験は日本では行われていません。
つまり、「早期発見、早期治療」を目的としたがん検診に寿命を延ばす効果があるのかないのかは、よくわかっていないのです。
欧米では大規模RCTが行われていますが、「早期発見が延命に役立つ」という証拠になる結果は出ていません。
だから「がん検診を行って、早期発見、早期治療をしても人々の寿命は延びない」というのが信頼性のある結果として欧米では受け入れられつつある「事実」なのです。
和田：それなのに日本では、国も医師会も、そして多くの医者も「早期発見、早期治療が大切だ」と言い続けていますよね。
木村：そうなんですよ。
たとえば乳がんにしても、2009年からは「女性特有のがん検診推進事業」と称して地方自治体で大々的に無料クーポンを配ったりして、受診を強力に後押ししました。
その結果、乳がんの発見数は1980年代の3倍以上にも増えていますが、乳がんの死亡率は大きく減ってはいません。