日本代表W杯メンバーからの選外は5名…40歳長友佑都、今夏移籍の菅原由勢や小川航基らが外れる
日本サッカー協会（JFA）は17日、キリンチャレンジカップ2026とキリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバー31名を発表した。
FIFAワールドカップ2026の招集メンバーからは、長友佑都（FC東京）谷口彰悟（シント・トロイデン）菅原由勢（カリアリ）小川航基（FC町田ゼルビア）町野修斗（ボルシアMG）の5名が選外となった。谷口は負傷、菅原や小川は今夏の移籍も考慮したものと見られる。代わって谷村海那（横浜F・マリノス）、中野就斗（サンフレッチェ広島）、松木玖生（サウサンプトン／イングランド）、齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）が初招集となった。
日本代表は9月24日にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と、同28日に同じくキリンチャレンジカップ2026でベネズエラ代表と対戦。その後はキリンカップサッカー2026が開催され、10月1日にエクアドル代表と戦い、10月5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定になっている。
FIFAワールドカップ2026の招集メンバーからは、長友佑都（FC東京）谷口彰悟（シント・トロイデン）菅原由勢（カリアリ）小川航基（FC町田ゼルビア）町野修斗（ボルシアMG）の5名が選外となった。谷口は負傷、菅原や小川は今夏の移籍も考慮したものと見られる。代わって谷村海那（横浜F・マリノス）、中野就斗（サンフレッチェ広島）、松木玖生（サウサンプトン／イングランド）、齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）が初招集となった。
日本代表は9月24日にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と、同28日に同じくキリンチャレンジカップ2026でベネズエラ代表と対戦。その後はキリンカップサッカー2026が開催され、10月1日にエクアドル代表と戦い、10月5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定になっている。