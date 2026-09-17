意外と知らない北海道三笠市の今。「ただの通過点」となった巨大炭鉱都市で何が起きているのか？

「意外と知らない」街中が英語だらけの青森県三沢市、日本にある「アメリカの街」の実態

知っておきたい地方都市の現実。北海道岩見沢市の駅前がゴーストタウン化した理由とは

チャンネル情報

このチャンネルでは、かつて栄えた街や商業施設、バブル遺産などの「今のリアル」を紹介しています。 歴史や今後の展望について、視聴者のみなさんとワイワイ議論して楽しめたら嬉しいです。 🏢案内人 🔴タヌキちゃん（左側） 🟡魔理沙（右側）