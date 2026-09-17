猫は一緒に暮らしている犬のことが大好きなのですが、犬はそんな猫の愛情を迷惑に思っているようで…？犬の困惑の表情と猫の可愛い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で9万9000回を超えて表示されています。

【動画：猫に愛され過ぎてしまった犬→どこへ行くにもついてきて…あまりにもわかりやすい『困惑の表情』】

犬が大好きな猫の行動

Threadsアカウント「matsugoro_kurashi」に投稿されたのは、トイプードルの「あん子」ちゃんと猫の「ぼん」ちゃんの日常を切り取った数枚の写真です。

ぼんちゃんはあん子ちゃんのことが大好きで、いつもそばにいたがるそう。あん子ちゃんがのんびりくつろいでいる時や寝ている時は圧を感じるくらいガン見し、どこかに移動する時は当たり前のようについてくるというぼんちゃん。

あごの下にグリグリとお顔を押しつけて甘えたり、体にお顔をうずめて犬吸いしたりしていることもあるとか。まるでストーカーのようですが、可愛い行動にキュンとしますね。あん子ちゃんもそんなぼんちゃんの愛を、喜んで受け止めているのかと思いきや…？

愛されすぎて困惑！

なんとあん子ちゃんはどのお写真でも、「うわ、またついてきた…」「やだな～、めっちゃ見てくる…」というように困惑の表情を浮かべているではありませんか！「目を合わせたら終わりだ」とばかりにお顔を背けている場面も。

なんでもお家にはぼんちゃんを含めて3匹の猫さんたちがいて、あん子ちゃんは猫さんたちに全く興味がないのになぜか全員に好かれて困っているのだとか。特にぼんちゃんは積極的なうえに愛が重すぎるので、たじたじになっているよう…。その感情ダダ漏れの表情や2匹の温度差には、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「最高」「猫さんの圧がすごい！そして犬さんの困り顔がｗ」「ゼロ距離すぎてw」「全部可愛くて面白くて好きすぎる」といったコメントが寄せられています。

なんだかんだ仲良し？

基本的にぼんちゃんはあん子ちゃんにフラれてばかりとのことですが、たまに一緒にお昼寝することを受け入れてもらえるそう。その時のぼんちゃんは、ものすごく満足そうなお顔を見せるのだとか。

また3匹の猫さんたちに囲まれて、あん子ちゃんが気持ち良さそうに眠っていることも。なんだかんだ仲が良さそうなあん子ちゃんと猫さんたちの姿は、これからもたくさんの人の心を和ませてくれることでしょう。

あん子ちゃんやぼんちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「matsugoro_kurashi」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「matsugoro_kurashi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。