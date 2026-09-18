山﨑賢人がUGREENの新アンバサダーに就任！ 「デザインも機能もパーフェクトです」

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テックブランド「UGREEN」は9月11日、東京都内でメディアイベントを開催し、俳優の山﨑賢人さんのブランドアンバサダー就任を発表しました。会場では、新ブランドスローガン「Good Choice, Colorful Life.」を掲げた新CMを初公開。山﨑さんが新製品を体験したほか、張濟鵬代表取締役社長らが日本市場での今後の展開を語っています。

山﨑賢人がUGREEN新アンバサダーに就任 新CMも初公開

UGREENは、NAS（ネットワーク接続ストレージ）やモバイルバッテリー、充電器といったデジタル製品を開発・販売するグローバルブランドです。

2025年には「フロスト&サリバン」による調査において、NASの年間出荷台数および小売売上高が世界第1位に輝いた

そんなUGREENが、山﨑さんをアンバサダーに起用した背景には、双方に「共通する姿勢がある」といいます。幅広い作品や役柄に挑戦しながら、一つひとつの作品に真剣に取り組んできた山﨑さんの姿勢に、「製品を使う一人ひとりの暮らしに真摯に向き合い、目に見えない部分にまでこだわって品質を追求する」自社のものづくりと重なるものを感じたとのことです。抱負を聞かれた山﨑さんは、「UGREENはグローバルに活躍するブランドなので、自分も同じように頑張りたい」とコメント。「素敵な商品がたくさんあるので、その魅力を上手く伝えられていけたら」と意気込みます。イベントでは、山﨑さんが出演する新CMも初公開。「月額無料の大容量ストレージNAS」、「過酷な安全基準をクリアしたモバイルバッテリー」、「超コンパクトで軽い急速充電器」、「『超冷感』3台同時充電ワイヤレス充電器」の4製品を、実際に使いながら紹介する内容で、「あなたの選択が、毎日をもっと豊かにする。」というメッセージが込められています。あわせて、撮影の舞台裏や特別インタビュー動画も公開。撮影中に見せる自然な笑顔から、山﨑さんの素顔がのぞきます。

山﨑賢人がAI NASを体験 モバイルバッテリーには「パーフェクト！」

就任式に続くトークセッションでは、山﨑さんが新商品「UGREEN AI NAS」を実際に体験。NASは、スマホやパソコンの写真・動画・書類を一台にまとめて保存できる機器です。クラウドのような月額料金なしで、大容量のデータを自宅で安全に管理でき、複数の端末や家族間でファイルを簡単に共有できるのが魅力。さらに、「UGREEN AI NAS」では独自のAIアシスタント「Uliya」が、膨大なデータから目的のファイルを探し出してくれます。会場で山﨑さんが「山﨑賢人 CM再生」とテキスト入力すると、NASに保存された新CMがすぐに自動再生。山﨑さんも「すごいな！簡単」と驚きの声をあげていました。

イベント直前に誕生日を迎え、撮影現場で祝ってもらったという山﨑さん。「お祝いのケーキの写真などもどんどんNASに入れたい」と笑顔を見せた

CMに登場した新製品のなかでお気に入りを聞かれると、山﨑さんはモバイルバッテリーの「UGREEN Nexode Wavy 45W」をチョイス。「パーフェクトですね！10,000mAhと大容量で、コードとバッテリーを別々で持ち歩くという煩わしさもなく、デザインがすごくかっこいい。バッテリーの温度が出るなど安全面に配慮もされていて完璧です」と絶賛しました。

「日本で最も信頼できるテクノロジーブランドへ」 UGREENが描く未来

イベントでは、ブランドコンセプトや今後の展望についても改めて語られています。張濟鵬社長は日本市場について、「最も重要な市場のひとつ。世界で累計3億人以上のユーザーがいる消費者向けテクノロジーブランドのリーダーとして、日本市場で最も信頼できるテクノロジーブランドとなることを目指す」と言及。

UGREENの張濟鵬社長

日韓MKT LeaderのMay氏は、新CMのコンセプト「テクノロジーは、人のためにある。」について「UGREENは技術の進歩だけを追いかけるのではなく、その向こうにいる一人ひとりの暮らしに目を向けたモノづくりを行ってきた」と説明。「アンバサダーの山﨑賢人さんと共に、毎日を豊かにするUGREENの製品体験を日本の皆様へ届けていく」と力を込めました。

「重い」「熱い」「不安」「遅い」「見つからない」を解消する5つの新シリーズ

商品面では、充電器やモバイルバッテリー、NASなど5つの新シリーズを発表。「重い」を軽く。かつてないほど薄型・軽量ながら、パワフルな出力も妥協しない「毎日使いやすい」充電器やモバイルバッテリーを展開。「熱い」を快適に。充電スピードと安全性を両立させながら、独自の液冷システムで発熱を抑えたマグネット機能搭載の充電器やモバイルバッテリー。「不安」を安心に。スマートディスプレイで充電状況や温度、電流・電圧などの情報を可視化し、安全性を重視した充電器やモバイルバッテリーを展開。モバイルバッテリーには「DymondCell™」技術を搭載し、800回の充電後も80％以上の容量を維持します。「遅い」を速く。高性能CPU×大容量メモリで高負荷作業の快適性を実現。スピード、安定性、そして総合的なパフォーマンスを追求した、次世代のNASシリーズ。「見つからない」をすぐ使えるに。AIアシスタント機能「Uliya AIチャット」やユニバーサル検索を搭載し、保存だけでなく“思考をサポートするNAS”を実現。営業部長の魏新宇氏は、「『重い』、『熱い』、『不安』、『遅い』、そして『必要なものが見つからない』という日々私たちが感じる小さなストレスに、UGREENが技術で応えている」と説明。「UGREENはこれからも皆様のお仕事と暮らしに寄り添い、毎日をもっと自由に、もっと豊かにしていきます」と抱負を語りました。

山﨑賢人とUGREENが届ける、これからの“Good Choice”

「テクノロジーは、人のためにある。」という理念のもと、ユーザー一人ひとりの暮らしに向き合ってきたUGREEN。新ブランドスローガン「Good Choice, Colorful Life.」には、安心して選べる、より良い選択の積み重ねが毎日を彩り豊かにしていく--というメッセージが込められています。今回披露された新製品は、いずれも安全性と使いやすさを重視した設計が特長。山﨑賢人さんがアンバサダーに加わったことで、UGREENはより幅広い層へ、テクノロジーとの新しい向き合い方を提案していきます。商品はもちろん、山﨑さんの今後の活躍からも目が離せません。

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今回の記事を読んだ方限定で、UGREEN製品をお得に購入できるクーポンコードをご用意。キャンペーン価格から、さらに5％OFFで対象製品を購入できます。LIVEDOOR09072026年9月14日～10月19日新CMに登場した4製品（「UGREEN Nexode Wavy」20000mAhモデルは対象外。そのほかの製品は全カラーが対象）UGREEN公式ストア、Amazon（どちらも同じコードが使えます）製品の詳細などはをチェック！