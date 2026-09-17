ごはんの時間になると、すさまじいジャンプ力で大はしゃぎする3匹の子猫。予想外の大暴れっぷりに注目が集まっています。話題の投稿は64万回以上表示され「お腹減ってたのね⋯主さんの「おいしいか？」（小声）が優しすぎてなぜか泣きそうになりました」「食欲旺盛なのはうれしいですね♡大きくなってね」「何、この元気良すぎる子達は！最高ですね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：3匹の保護子猫→『ごはんの時間』になると、テンションが上がって…想像を超える光景】

テンションMAXの子猫たち

Xアカウント「なつうり」に投稿されたのは、とても元気の良い子猫たちの姿です。3匹の保護子猫を預かることになった投稿者さん。ごはんの時間になり、お皿を運んでいったところ、子猫たちのテンションがMAXになったのだそう。ピョンピョンとすさまじいジャンプ力で飛び跳ねる姿に、思わずクスッと笑ってしまいます。

あまりのジャンプ力に、ケージから飛び出してしまいそうになる子もいたといいます。投稿者さんはスマホで撮影しながら、脱走を阻止しつつごはんのお皿を置くなど、てんやわんやだったそうです。実は保護された当時、餓死寸前だったという子猫たち。点滴も血液検査も出来ないほどに弱っており、ノミの影響で骨と皮だけで頑張って生き抜いた子猫たちだといいます。

そのため争うように食べていたそうですが、現在はきれいに並んで食べられるようになったとのこと。これからもたくさん食べて、すくすく育っていってほしいですね。

元気いっぱいな姿に驚きの声

ピョンピョン跳ねる子猫たちを見たXユーザーたちからは「めっちゃ飛び上がりますね！ご飯になると人ならぬ猫が変わる」「スッゴイ！2倍速かと思っちゃいました」「こんなに飛びついて食べてくれるって、笑いと感激です」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「なつうり」では、投稿者さんの愛犬「うり」さんの日常や、お世話している保護猫たちの様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「なつうり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。