送検では“てへぺろ”…人気キャバ嬢・ヤマトリノが交際相手とコカイン所持容疑で逮捕の“はて”

カメラに向かって謎のサイン

９月16日深夜２時ごろ、警視庁原宿署に１台の車が入ってきた。後部座席中央には目深にかぶったキャップとマスクで顔をほとんど隠した女が乗っている。女は報道陣に気づくと、顔を隠すように出した右手の人差し指と親指を真っすぐ伸ばし、人差し指で丸をつくる謎の“ハンドサイン”をしてみせた。指の間から見えた女の左目はカメラを真っすぐに見つめていた──。

警視庁は９月15日、人気キャバクラ嬢でインフルエンサーとしても活動する「ヤマトリノ」こと田沢梨乃容疑者（27）と会社役員の福本康太容疑者（28）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。

「２人は９月15日夕方４時前に、同棲していた港区六本木の自宅マンションでコカイン0.4gを所持した容疑で現行犯逮捕されました。マンションからは他に白い粉末の入ったビニール袋約20袋や吸引に使用したとみられるストローも押収されています。

田沢容疑者は『２人で一緒に使っていました』と容疑を認めていますが、福本容疑者は『自分のものではありません』と否認しています。警視庁は今年に入ってから、田沢容疑者がコカインを使用しているという情報をつかみ、捜査をすすめていました。田沢容疑者のインスタグラムのアカウントは13日を最後に更新が止まった状態で、関係者の間では逮捕が囁かれていたようです」（全国紙社会部記者）

SNSでは田沢容疑者が移送の際に見せた“ハンドサイン”の意味が話題になった。中指を立てているので『Fuck you』の意味だとか、ラッパー・KENNY-Gの決めポーズで「権力に屈しない」という意味のギャングサインなどの諸説が出ている。

「実刑になる可能性も出てくる」

「田沢容疑者はコロナ禍にXで『選手の妻』のアカウント名で人気となりました。それとともに本業のキャバクラ嬢としても頭角を現します。『ヤマトリノ』の源氏名で’24年２月に移籍した六本木『ジャングル東京』ではバースデーに２億3000万円を売り上げたそうです。お客の中には『とにかく上から目線で腹が立った』という人もいましたが、ダントツの人気ぶりでした。

今年１月から配信が始まったYouTubeのキャバクラ嬢オーディション番組『LAST CALL』では、レジェンドキャバ嬢の１人としてクイーン（審査員）を務めていたこともあります。MCである溝口勇児氏との番組の運営や出演契約を巡るトラブルでも話題になりました」（エンタメライター）

キャバ嬢の枠を超え、インフルエンサーとしてもXで16.2万人、インスタグラムで17.7万人のフォロワーを持っていた田沢容疑者。今後はどうなるのだろうか。元麻薬取締官の高濱良次氏が解説する。

「まず尿検査をして使用していたかを、さらに必要性があれば髪の毛を採取し、常習性・親和性があったかどうかを調べます。押収された20袋の白い粉末も検査し、もしコカインであればその量によっては営利目的所持になる可能性もあります。単純目的所持とは違って営利目的所持になれば、実刑になる可能性も出てくる。

コカインでの検挙数はこの10年で約７倍に増えています。検挙者は20代、30代が多い。若者がコカインを好むのは、それを使うことが一種のステータスだという誤った認識がSNSで広まった影響や、現代の若者ならではのファッション感覚が起因しているものと思われます。今回の逮捕された２人にも同じことが言えるかと思います」

今回の逮捕については警察にはある意図があったのだという指摘もある。

「『LAST CALL』はマンジャロのダイエット目的での使用が広まるきっかけにもなり、問題になりました。番組が人気となり、キャバ嬢がもてはやされる風潮を何とかしようと“見せしめ”として検挙されたのではないか」（事件ライター）

華やかな世界から一転して奈落の底に落とされた田沢容疑者。だが、償いの日々が始まるのはこれからだ。

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