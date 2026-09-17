中上貴晶選手の2戦連続でのMotoGPクラス参戦が決まりました。

9月16日、ホンダHRCカストロールは、ジョアン・ミル選手が9月18日から20日にレッドブル・リンクで開催される第15戦オーストリアGPを欠場すると発表。代役として、テストライダーを務める中上貴晶選手を起用することがわかりました。

第14戦サンマリノGPで体調不良が原因でリタイアしたミル選手。チームの発表によると、ミル選手はスペイン・バルセロナ市内の病院で検査を受けた結果、血液検査の数値に変化が見られ、さらなる検査が必要であるとのこと。現時点で明確な診断に至っていないことから、医師は欠場を勧告し、ミル選手は追加の検査を受けることになりました。

イタリアのムジェロサーキットでテストを行った中上選手はオーストリアに移動。2025年9月に行われた日本GP以来、今季初となる最高峰クラスでの戦いに挑みます。

来週21日にはタイヤテストにも参加する予定の中上選手。既に発表されている第16戦日本ＧＰのワイルドカード参戦を前に、貴重な実戦経験を積む機会を得ました。