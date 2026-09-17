次課長・河本と交際宣言の17歳下美女、“夏とお別れ”を報告 美スタイルにファン驚がく
お笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられたタレントの礒部希帆が16日、自身のInstagramを更新し、スタイル抜群な水着姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】次課長・河本と交際宣言の17歳下美女が「スタイル抜群」 水着姿に驚がく
磯部は自身のInstagramで「えーっと、今年の4月からお付き合いさせてもらってます！」と、河本の持ちギャグ「お前に食わせるタンメンはねえ」のポーズとともに堂々交際宣言していた。
この日は「バイバイ summer」「今年の夏はめちゃくちゃ楽しんだので、 秋はたくさん働こうと思います‼︎」「よしっYouTubeの編集がんばろっ!!」とスタイル抜群のビキニ姿を公開している。
コメント欄には「大好き」「キホちゃんスタイル良すぎ」「きぽちゃん、スタイル良過ぎん？！ナイスバデー」「河本前世にどんだけ徳積んだんや」といった反響が寄せられている。
■礒部希帆（いそべ・きほ）
1991年9月28日生まれの34歳。10代よりグラビアを中心に活動を開始。ダンスボーカルユニットAppleTaleとしても活動していたが、2011年3月に脱退し、所属していた事務所も退所。その後、2016年2月に親友である重盛さと美に声をかけられて芸能界に復帰し、ガールズユニット「LLS」のメンバーとして再デビューした。
最近では、今年離婚を発表したお笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられ、事務所も認めた。先日には、自身のアカウントで河本の顔写真が写ったスマホを掲げ「じゅんちゃんI love you～」とつづるなど、オープンな交際を続けている。
引用：「礒部希帆」instagram（@k_i_h_o_）
【写真】次課長・河本と交際宣言の17歳下美女が「スタイル抜群」 水着姿に驚がく
磯部は自身のInstagramで「えーっと、今年の4月からお付き合いさせてもらってます！」と、河本の持ちギャグ「お前に食わせるタンメンはねえ」のポーズとともに堂々交際宣言していた。
この日は「バイバイ summer」「今年の夏はめちゃくちゃ楽しんだので、 秋はたくさん働こうと思います‼︎」「よしっYouTubeの編集がんばろっ!!」とスタイル抜群のビキニ姿を公開している。
■礒部希帆（いそべ・きほ）
1991年9月28日生まれの34歳。10代よりグラビアを中心に活動を開始。ダンスボーカルユニットAppleTaleとしても活動していたが、2011年3月に脱退し、所属していた事務所も退所。その後、2016年2月に親友である重盛さと美に声をかけられて芸能界に復帰し、ガールズユニット「LLS」のメンバーとして再デビューした。
最近では、今年離婚を発表したお笑いコンビ・次長課長・河本準一の新恋人と報じられ、事務所も認めた。先日には、自身のアカウントで河本の顔写真が写ったスマホを掲げ「じゅんちゃんI love you～」とつづるなど、オープンな交際を続けている。
引用：「礒部希帆」instagram（@k_i_h_o_）