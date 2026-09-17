「制コレ」史上最高級美少女が長い髪をバッサリ最新グラビア ほか国際派女優の大胆肢体も！
「制コレ24」グランプリの稲光亜依が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」42＆43号の表紙＆巻頭に登場。長い髪をバッサリ切ったショートカット姿を見せている。
【写真】「制コレ」最高クラス美少女ほか、国際派女優の大胆肢体も！
「制コレ」史上最高クラス美少女の呼び声高い稲光亜依が、ロングヘアをバッサリ切ってショートカットになって久々の登場！ 本人が行きたかった台湾を舞台に、水着にチャイナドレスなどさまざまな衣装に身を包みかわいさを振りまく。初となるショートカットグラビアを要チェックだ。
センターグラビアは宮藤あどね。ハリウッドデビューも決定した国際派女優が、まさかの大胆グラビア。かつて「ミス・ワールド・ジャパン」ファイナリストとなり、国際映画祭で最優秀女優賞も受賞した美貌と演技力は、まさに世界基準。ゴージャス＆グラマラスなグラビアに、全世界が震える!!!
巻末グラビアは、sejuから誕生した8人組アイドルグループ・Marmi（Marmiの「a」は正式にはウムラウト）。「週刊ヤングジャンプ」に初登場。個性豊かな8人が揃い、フレッシュでキュートな姿を披露する。デビューしたばかりの彼女たちの、まだ何色にも染まっていない“はじまりの瞬間”を、誌面＆デジタル写真集でお楽しみください。これからどんなアイドルになっていくのか--。無限の可能性を秘めたMärmiに大注目だ。
来月メジャーデビューする注目のガールズグループ『MISS MERCY』最年少メンバー久保歌恋がYJ ブルームに登場。最上級の透明感とふわふわもちもちの白玉肌を持つ次世代ヒロイン。“最強にかわいくて最高にかっこいい”
【写真】「制コレ」最高クラス美少女ほか、国際派女優の大胆肢体も！
「制コレ」史上最高クラス美少女の呼び声高い稲光亜依が、ロングヘアをバッサリ切ってショートカットになって久々の登場！ 本人が行きたかった台湾を舞台に、水着にチャイナドレスなどさまざまな衣装に身を包みかわいさを振りまく。初となるショートカットグラビアを要チェックだ。
巻末グラビアは、sejuから誕生した8人組アイドルグループ・Marmi（Marmiの「a」は正式にはウムラウト）。「週刊ヤングジャンプ」に初登場。個性豊かな8人が揃い、フレッシュでキュートな姿を披露する。デビューしたばかりの彼女たちの、まだ何色にも染まっていない“はじまりの瞬間”を、誌面＆デジタル写真集でお楽しみください。これからどんなアイドルになっていくのか--。無限の可能性を秘めたMärmiに大注目だ。
来月メジャーデビューする注目のガールズグループ『MISS MERCY』最年少メンバー久保歌恋がYJ ブルームに登場。最上級の透明感とふわふわもちもちの白玉肌を持つ次世代ヒロイン。“最強にかわいくて最高にかっこいい”