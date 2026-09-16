猫のからだに表れる『ユニークな柄』6選

猫の毛柄をよく観察すると、まるで何かを身につけているような模様が見つかることがあります。個性豊かな6つの柄を見ていきましょう。

1.ちょびヒゲ・口ヒゲ柄

鼻の下や口元に黒や茶色の毛が入り、まるでヒゲを生やしているように見えるのが「ちょびヒゲ・口ヒゲ柄」です。

模様の大きさや位置は猫によって異なり、小さなちょびヒゲから立派な口ヒゲのように見えるものまでさまざま。特に白い毛の多い猫では、口元の模様が目立ちやすいでしょう。ダンディな雰囲気が人気の柄です。

2.靴下柄

足先だけに白い毛が入り、靴下を履いているように見える猫もいます。

4本の足すべてが白い場合もあれば、前足や後ろ足だけに白が入ることも。白い部分が足の上まで伸びていると、長い靴下やハイソックスを履いているように見えることもあり、入り方によって印象が変わります。海外でも「Socks（ソックス）」や「Mittens（ミトン）」などの愛称で親しまれています。

3.ハチワレ

「ハチワレ」は、額から鼻筋にかけて左右に色が分かれて見える柄です。白黒猫に多く見られますが、キジ白や茶白などでも現れます。

左右対称に近い柄だけでなく、片側に色が寄っている猫もいるため、顔つきの印象もさまざまです。「八」の字は末広がりに通じることから、縁起がよいといわれることもあります。

4.タキシード柄

黒い毛をベースに、胸元やお腹、足先などに白い毛が入った猫は「タキシード猫」と呼ばれることがあります。

白い胸元がシャツを着ているように見え、黒い毛との組み合わせがタキシード姿を連想させることが名前の由来です。猫種を表す名称ではありませんが、こうした特徴的な毛柄を表す呼び方としてよく使われています。

5.前髪・ぱっつん柄

頭部から額にかけて色が入り、まるで人間の髪型のように見える猫もいます。

一直線にそろった「ぱっつん前髪」のほか、七三分けやセンター分けのように見えるなど、形は実にさまざまです。「前髪柄」は正式な分類名ではありませんが、ユニークな見た目から親しまれている呼び方のひとつです。

6.ハート柄

背中や脇腹などの模様が、偶然ハートのような形になっている猫もいます。もちろん「ハート柄」という決まった毛柄が存在するわけではなく、毛色の境界などがたまたまハート型に見えるものです。

毛の生え方や見る角度によって、模様の見え方が少し変わる場合もあります。見つけると幸せな気持ちになる柄として人気です。

猫によって毛色や柄が違うのはなぜ？

猫の毛色や模様には、親から受け継ぐ遺伝子が大きく関係しています。黒や茶色などの基本的な毛色だけでなく、縞模様の有無や色の濃淡、白い毛が現れるかどうかなどにも複数の遺伝的な要因があります。

たとえば、白い斑点や広い白色部分が生じる「白斑」には、色素をつくる細胞の発生などに関わる「KIT」という遺伝子の変異が関係することがわかっています。

ただし、白い部分の細かな形や位置まで遺伝子だけで単純に決まるわけではありません。そのため、同じ親から生まれたきょうだいでも、模様の入り方が異なることがあります。

同じ「ハチワレ」や「靴下柄」に見えても、細かな形まで含めればそれぞれ違った個性があるのです。

毛柄だけでなく肉球や鼻にも個性が表れる

猫を観察するときは、毛柄だけでなく鼻や肉球にも注目してみましょう。

猫の鼻や肉球にはピンクや黒、茶色などさまざまな色があり、ひとつの肉球に複数の色が混ざっている場合もあります。毛色とあわせて見てみると、今まで気づかなかった愛猫ならではの特徴を発見できるでしょう。

ただし、鼻や肉球の色が急に変化した場合や、腫れ、出血、かさぶたなどが見られる場合は、単なる「模様」とは限りません。

以前からあったものなのかを確認し、気になる変化が続く場合には動物病院を受診しましょう。

まとめ

猫には、ちょびヒゲや靴下、ハチワレ、タキシード、前髪、ハートなど、見た目からユニークな名前で親しまれている模様があります。

猫の毛色や模様には遺伝子が関係していますが、同じ種類の柄でも色の入り方や形、位置はさまざまです。きょうだいであっても、まったく同じ模様になるとは限りません。

また、毛柄だけでなく鼻や肉球の色にも、その猫ならではの特徴が表れます。普段は何気なく見ている愛猫の顔や足、背中などを改めて観察して、その子だけのチャームポイントを探してみてはいかがでしょうか。

(獣医師監修：葛野莉奈)