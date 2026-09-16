どっしり重厚なコーヒーの味わいが楽しめるスタバ11年ぶりの新作ボトル缶コーヒー「COFFEE SIGNATURES BLACK／ESPRESSO&MILK」を飲んでみた
2026年9月15日(火)、スターバックスからボトル缶コーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」が登場しました。2015年以来11年ぶりとなるボトル缶コーヒーの新シリーズがどんな味になっているか気になったので、実際に飲んでみました。
スターバックス® コーヒーシグネチャー
https://starbucks-rtd.jp/coffeesignatures/
https://stories.starbucks.co.jp/press/2026/pr-2026-0908-2-2/
左が「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」、右が「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」です。
まずは「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」を飲んでみます。黒が基調のパッケージには重厚な雰囲気があります。
品名はコーヒー飲料。原材料はコーヒー豆と香料のみで、砂糖や甘味料は使われていません。内容量は380gです。
カロリーは0kcal。
透明なグラスに注ぎました。
飲んでみたところ、深いりコーヒーの重厚な苦味とコクがしっかり感じられ、後味にも香ばしいコーヒーの余韻がしっかり残ります。キリッと気を引き締めたい時や、ブラックコーヒーをじっくり楽しみたい時にオススメです。
続いて「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」。パッケージは金色と濃い緑が基調となっています。
原材料は牛乳・コーヒー・脱脂粉乳・全粉乳・香料・カゼインNa・乳化剤。内容量は370gです。
100gあたりのカロリーは13kcalで、1本370gに換算すると約48kcalとなります。
透明なグラスに注ぐとこんな感じ。色合いはやや濃い目のカフェラテという印象。
実際に飲んでみると、エスプレッソロースト豆を使ったどっしりとしたコーヒーの苦味と風味に、ミルクのまろやかな風味が重なって奥深い味わいに仕上がっています。砂糖や甘味料は不使用なので甘みはなく、甘くないカフェオレが飲みたいという人にもオススメです。
「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」は2026年9月15日(火)から、全国の小売店や通販サイトなどで購入可能。「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」は9月中旬から順次展開される「スターバックス専用自動販売機」にも導入予定です。
希望小売価格は「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」が税別200円、「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」が税別210円。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能となっており、「スターバックス COFFEE SIGNATURES BLACK」は24本セットが税込4100円(1本あたり約171円)、「スターバックス COFFEE SIGNATURES ESPRESSO&MILK」は24本セットが税別4128円(1本あたり約172円)でした。
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