「俺たちは降格すべきだった」「病気だよ」トッテナムOBが大胆発言連発！嘆き、呆れ、諦め…「試合の度に『さあ、また負けるぞ』って」
「マジで一体どうなってるんだ？目が覚めても毎日同じことの繰り返しだ。スパーズの試合の度に、日程を見て『今夜スパーズが試合か。よし、さあ、また負けるぞ』って思うんだ。もう何と言っていいか分からない」
トッテナム・ホットスパーOBのジェイミー・オハラ氏は、あまりに不甲斐ない古巣に呆れ果てている。
現地９月15日に開催されたカラバオカップ３回戦で、ロベルト・デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムは、遠藤航（ベンチ入りも出番なし）が所属するリバプールと敵地で対戦。今季プレミアリーグ開幕から４試合を戦って無得点のなか、ようやく同カテゴリーの相手に得点したとはいえ、１－３で黒星を喫した。
今夏に総額約３億ポンドもの大型補強を敢行したが、全く結果に結びついていない。オハラ氏は英メディア『talkSPORT』の番組内で、さらにこう言い放った。
「ここ５年で良い夜はたった１度だけだ。１度だけ。ヨーロッパリーグの決勝戦（2025年５月）、あれだけだ。本当に酷い、全く酷い。うんざりだ。スパーズはこれからどこへ向かうんだ？病気にかかってる。勝ち方を知らない。どんな状況であれスパーズは負ける。４億ポンドを費やしても負ける。点を取っても負ける。新監督でも負ける。病気だよ」
直近２年連続で17位。残留ラインぎりぎりで最高峰の舞台に留まってきたなか、世代別イングランド代表歴を持つ39歳は、「何が起こるべきだったか分かるか？俺たちは降格すべきだった」とさえ口に。昨季の終盤に下した２クラブを挙げ、次のように言い放った。
「俺たちは衝撃的なほど酷い。残留できた唯一の理由は、アストン・ビラがしくじって、エバートンがシーズン終盤に（上位進出を）諦めてしまったからだ。新シーズンが始まれば、何か違うもの、前向きな何かが見られるかもしれないと思っていた。
いや、またしても酷い有様だ。俺たちはプレミアリーグのチームと対戦する資格なんてない。俺たちは完全に役立たずだ」
長らく暗いトンネルの中にいる名門トッテナム。出口まで遠い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】カリュウ？デ・ゼルビ監督が独特の発音で三笘薫を呼び止め、激熱…
トッテナム・ホットスパーOBのジェイミー・オハラ氏は、あまりに不甲斐ない古巣に呆れ果てている。
現地９月15日に開催されたカラバオカップ３回戦で、ロベルト・デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムは、遠藤航（ベンチ入りも出番なし）が所属するリバプールと敵地で対戦。今季プレミアリーグ開幕から４試合を戦って無得点のなか、ようやく同カテゴリーの相手に得点したとはいえ、１－３で黒星を喫した。
「ここ５年で良い夜はたった１度だけだ。１度だけ。ヨーロッパリーグの決勝戦（2025年５月）、あれだけだ。本当に酷い、全く酷い。うんざりだ。スパーズはこれからどこへ向かうんだ？病気にかかってる。勝ち方を知らない。どんな状況であれスパーズは負ける。４億ポンドを費やしても負ける。点を取っても負ける。新監督でも負ける。病気だよ」
直近２年連続で17位。残留ラインぎりぎりで最高峰の舞台に留まってきたなか、世代別イングランド代表歴を持つ39歳は、「何が起こるべきだったか分かるか？俺たちは降格すべきだった」とさえ口に。昨季の終盤に下した２クラブを挙げ、次のように言い放った。
「俺たちは衝撃的なほど酷い。残留できた唯一の理由は、アストン・ビラがしくじって、エバートンがシーズン終盤に（上位進出を）諦めてしまったからだ。新シーズンが始まれば、何か違うもの、前向きな何かが見られるかもしれないと思っていた。
いや、またしても酷い有様だ。俺たちはプレミアリーグのチームと対戦する資格なんてない。俺たちは完全に役立たずだ」
長らく暗いトンネルの中にいる名門トッテナム。出口まで遠い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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