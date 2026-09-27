シルバーウィーク疲れに効く「浸かる回復液*1」？！ 新発売『バブ メディキュア クイック*2』 の秘密を探る

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なぜ『クイック *2 』で疲れがとれる？ カギを握るのは「血めぐり（血行促進）」だった

「炭酸によって血流が良くなると、疲労物質が血液によって体の外へ排出されやすくなります。また、体中に酸素や栄養も行き渡りやすくなります」

花王 ヘルス＆ビューティケア事業部門 商品事業開発センター パーソナルヘルス商品開発部

薦田沙知子さん 花王 ヘルス＆ビューティケア事業部門 商品事業開発センター パーソナルヘルス商品開発部薦田沙知子さん

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「今日はシャワーでいいか」が疲れを持ち越す？ 忙しい人ほど陥る悪循環

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花王 ヘルス＆ビューティケア事業部門 パーソナルヘルス事業部 インバスヘルス 村木綾香さん 花王 ヘルス＆ビューティケア事業部門 パーソナルヘルス事業部 インバスヘルス 村木綾香さん

「そこで、“入浴剤”という固定観念を除いた状態で、この商品の効果感に期待し、手に取ってほしいという思いから、“浸かる回復液 *1 ”という新しい言葉で敢えて表現することにしました」

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「デカいのに、速い！」バブ史上最大級の錠剤に隠された秘密

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「今回、バブ史上最高濃度 *3 の炭酸を目指すために、より多くの炭酸の素を配合できるよう、錠剤を大きくしました。大型化しても従来の『メディキュア』よりも素早く溶ける設計にすることで、忙しく疲労回復に時間をかけられない方にも使っていただき易くしています」（薦田さん）

「大きい泡よりも小さい泡のほうが浮力が小さいので、炭酸が空気中に逃げにくく、お湯の中に溶け込みやすいんです。つまり、炭酸濃度の高い状態が持続しやすくなります。」（薦田さん）

「大きな錠剤を速く溶かそうとすると、どうしても泡がボコボコと出やすくなります。ですが今回は、速く溶かしながら泡を細かくするという、この相反するもののバランスを取るのが、すごく難しいところでした」

『クイック *2 』の真価、実は「シュワシュワ中」じゃない？意外なベスト入浴タイミング

「錠剤が溶けている途中の泡が出ている時が、もっとも効果があると思われる方は多いのですが、基本的に溶け切ってから入っていただくことをおすすめしています。目に見えなくなったときに炭酸がお湯にしっかり溶けて、肌から浸透していくんです」（薦田さん）

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「ドリンク剤の隣に置きたい」コンビニも注目する“浸かる回復液 *1 ”

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【医薬部外品】 販売名：バブメディキュアＧｈ１

温浴効果を高めて、血流循環を促進し、疲労回復、肩こり、腰痛に効く 【医薬部外品】 販売名：バブメディキュアＧｈ１温浴効果を高めて、血流循環を促進し、疲労回復、肩こり、腰痛に効く

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「忙しい時ほど、疲れを持ち越して悪循環になりがちです。そんな忙しくて、時間がない夜にこそ『クイック *2 』の効果を実感いただけると思っています。また、一般的に入浴により深部体温を上げることは、その後のスムーズな入眠にも繋がります。より快適な睡眠時間を作るためにも、短くても入浴時間を確保することをお勧めします」（村木さん）

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【医薬部外品】 販売名（左から）：バブメディキュアＧｈ１、バブメディキュア 極み薬湯Ａａ１

温浴効果を高めて、血流循環を促進し、疲労回復、肩こり、腰痛、冷え症に効く 【医薬部外品】 販売名（左から）：バブメディキュアＧｈ１、バブメディキュア 極み薬湯Ａａ１温浴効果を高めて、血流循環を促進し、疲労回復、肩こり、腰痛、冷え症に効く

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*1 回復液：温浴効果を高めて疲労回復。液とは、バブメディキュアを用法に従い溶かしたお湯のこと

*2 速攻処方/クイック：有効成分がすばやく溶ける処方

*3 高濃度/バブ：比較対象は当社バブゆずの香り

*4 リカバリー：疲労回復のこと

*5 不調：全身の疲労・肩こり・腰痛

*6 オクチルフタリド：花王が独自開発した温浴効果を高める血行促進成分

*7 日本唯一：オクチルフタリド配合の入浴剤として／花王独自調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ（2025年11月）

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