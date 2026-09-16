渡辺謙がナレーション トルナトーレ監督が描く「ブルネロ クチネリ」創業者の半生、予告編解禁
イタリアのラグジュアリーブランド「ブルネロ クチネリ」の創業者で会長を務めるブルネロ・クチネリ氏の人生と思想に迫るドキュメンタリー映画『ブルネロ 静かなる先見者』が、11月6日よりTOHOシネマズ シャンテほか全国で公開される。
【動画】『ブルネロ 静かなる先見者』予告編
メガホンを取ったのは、『ニュー・シネマ・パラダイス』などで知られるアカデミー賞受賞監督ジュゼッペ・トルナトーレ。証言やアーカイブ映像、再現ドラマを交えながら、何も持たなかった一人の青年が世界的ブランドを築き、人間の尊厳を重んじる経営哲学を実践するまでを描く。
農村で育ったクチネリ氏は、工場で尊厳を踏みにじられるような扱いを受ける父の姿を目にした経験から、「人間の尊厳ある働き方」を追求するようになる。1978年に小さなニット工房を創業し、ニュートラルな色合いが主流だったカシミヤに鮮やかな色彩を取り入れるという革新的な試みに着手。ブランドは、やがて世界有数のラグジュアリーブランドへと成長していった。
成功後にクチネリ氏が力を注いだのは、事業規模の拡大だけではなかった。イタリア中部ウンブリア州にある中世の村ソロメオで、荒廃した建物を修復。劇場や図書館を建設し、ブドウ畑やオリーブ畑を含む公園を整備するなど、文化、クラフツマンシップ、自然、働く人々の営みが調和する村へと再生した。その取り組みにより、ソロメオは文化・環境・経済再生のモデルとして国際的な注目を集めている。
トルナトーレ監督は、証言・アーカイブ映像・再現ドラマを重ね合わせ、その半生を静ひつな叙事詩として描き出す。職人の姿、カシミヤの質感、染色の深まり──そのすべてが“倫理の美学”と“人間の尊厳”を照らし出す。
劇中には、オプラ・ウィンフリー、パトリック・デンプシー、LinkedIn共同創業者のリード・ホフマン氏らが証言者として登場。クチネリ氏が掲げる“人間主義的経営”と“森羅万象との調和”を通じて、企業が社会に果たし得る役割を見つめていく。
解禁されたポスターには、電気もない農村で育った幼いクチネリが星空を見上げる姿を採用。「何も持たなかった男が、未来を仕立てた。」とのコピーが添えられ、高学歴でもなく、資金も経験もなかった青年が、自ら思い描いた理想を形にしていく物語を予感させる。
予告編は、夜のブドウ畑で霜を防ぐためにともされた小さな炎の間を、クチネリ氏がゆっくりと歩く場面から始まる。少年時代の思索からブランドの創業、ソロメオの再生に至るまで、その哲学が形作られていく過程を、証言や過去の映像とともに映し出す。
日本版のナレーションは、クチネリ氏本人とも交流がある俳優の渡辺謙が担当する。ファッションブランド創業者の成功物語にとどまらず、働くことや美しく生きること、人間の尊厳とは何かを問いかける作品となっている。
【動画】『ブルネロ 静かなる先見者』予告編
メガホンを取ったのは、『ニュー・シネマ・パラダイス』などで知られるアカデミー賞受賞監督ジュゼッペ・トルナトーレ。証言やアーカイブ映像、再現ドラマを交えながら、何も持たなかった一人の青年が世界的ブランドを築き、人間の尊厳を重んじる経営哲学を実践するまでを描く。
成功後にクチネリ氏が力を注いだのは、事業規模の拡大だけではなかった。イタリア中部ウンブリア州にある中世の村ソロメオで、荒廃した建物を修復。劇場や図書館を建設し、ブドウ畑やオリーブ畑を含む公園を整備するなど、文化、クラフツマンシップ、自然、働く人々の営みが調和する村へと再生した。その取り組みにより、ソロメオは文化・環境・経済再生のモデルとして国際的な注目を集めている。
トルナトーレ監督は、証言・アーカイブ映像・再現ドラマを重ね合わせ、その半生を静ひつな叙事詩として描き出す。職人の姿、カシミヤの質感、染色の深まり──そのすべてが“倫理の美学”と“人間の尊厳”を照らし出す。
劇中には、オプラ・ウィンフリー、パトリック・デンプシー、LinkedIn共同創業者のリード・ホフマン氏らが証言者として登場。クチネリ氏が掲げる“人間主義的経営”と“森羅万象との調和”を通じて、企業が社会に果たし得る役割を見つめていく。
解禁されたポスターには、電気もない農村で育った幼いクチネリが星空を見上げる姿を採用。「何も持たなかった男が、未来を仕立てた。」とのコピーが添えられ、高学歴でもなく、資金も経験もなかった青年が、自ら思い描いた理想を形にしていく物語を予感させる。
予告編は、夜のブドウ畑で霜を防ぐためにともされた小さな炎の間を、クチネリ氏がゆっくりと歩く場面から始まる。少年時代の思索からブランドの創業、ソロメオの再生に至るまで、その哲学が形作られていく過程を、証言や過去の映像とともに映し出す。
日本版のナレーションは、クチネリ氏本人とも交流がある俳優の渡辺謙が担当する。ファッションブランド創業者の成功物語にとどまらず、働くことや美しく生きること、人間の尊厳とは何かを問いかける作品となっている。