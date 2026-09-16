東京都立高校の教諭の男が、勤務する高校の男子生徒2人とともに住宅に侵入して盗みをしようとしたとして警視庁に逮捕されました。教諭は高校生に空き巣や盗品の売却方法をアドバイスしていたとみられています。

【写真を見る】【独自】都立高の教諭が生徒2人と窃盗未遂疑いで逮捕 空き巣や盗品の売却手口など「おりんは高く売れる…」などと助言か「肝試し的な感覚だった」と供述 警視庁

住居侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕されたのは、都立高校の教諭・木村涼介容疑者（26）です。

木村容疑者は、今年2月2日の午後8時ごろ、勤めている高校の男子生徒2人とともに都内にある70代男性の住宅に侵入し、盗みをはたらこうとした疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、木村容疑者らは当初、住宅に人はいないと思いこみ施錠されていない窓から侵入しましたが、その後、室内に買ったばかりの野菜が置かれていたことなどから住人がいると気づき、何も盗まず逃げたということです。

この住宅の周辺では、今年1月から2月にかけて「空き巣」被害が相次いでいて、警視庁が捜査を進める中で関与が疑われた高校生らの話から木村容疑者が犯行に関わった疑いが浮上したということです。

木村容疑者は高校生に「仏壇の『おりん』は純金で高く売れるから探した方が良いよ」などとアドバイスしたり、盗んだ品物をフリマサイトで売却する方法を教えたりしていたとみられています。

取り調べに対し、木村容疑者は「私は農機具が置いてある車庫みたいな所には入ったけど、窓から室内に入った記憶はありません」と容疑を一部否認した上で、「生徒たちが前々から廃墟に侵入して物も盗んでいることを聞いていて、私自身、肝試し的な感覚で興味があったのでついて行きました」と供述しているということです。

警視庁は、他にも余罪があるとみて詳しく調べています。