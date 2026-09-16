猫ちゃんたちの『世界一平和な戦い』の光景が、51万表示を超えて絶賛されています。両者一歩も引かない戦いを見た人からは、「かわちいすぎて心臓止まるかと思いました」「エンドレスで見ていられます」と、コメントが寄せられることに。真剣な猫ちゃんたちの戦いを永遠に見ていたくなると反響が寄せられています。

【動画：立ち上がって見つめ合う2匹の猫→前足を使って…ずっと見ていたくなる『平和な戦い』】

壮絶な『てちてち』を繰り広げるおはぎちゃんときなこ君

Xアカウント『おはぎときなこ』に投稿されて反響を呼んでいるのは、ノルウェージャンフォレストキャットのおはぎちゃんときなこ君が、『可愛すぎる戦い』を繰り広げる光景。その日、おはぎちゃんときなこ君は後ろ足で立ち上がりながら見つめ合っていたそう。

一体何事かと見守っていると…ふたりは前足を伸ばして、お互いの前足を振り払い始めたといいます。人間同士であれば、見ている方まで緊張が走ってしまいそうな光景ですが…ふたりは普段、四足歩行をしている猫ちゃん。立ち上がる体勢が慣れないのか、『てちてち』というゆるい効果音が鳴りそうなソフトタッチでお互いの前足を触り合っていたといいます。

『最後の一手』を決めたのは…

攻め時を見極めたり、相手の動きを予測して防御に転じたりと、なんとも熱い攻防を繰り広げるおはぎちゃんときなこ君。

しかし、そんな世界一平和な戦いも終わりを迎えることに。『てちてち』の戦いで先に疲労困憊となったのは…弟のきなこ君！よそ見をしてしまった瞬間、おはぎちゃんの鋭いひと振りがきなこ君の頭にお見舞いされたといいます。

その一手が決め手となり、床に崩れ落ちたきなこ君。こうして『世界一平和な戦い』は、幕を下ろすこととなったのでした。

そんなおはぎちゃんときなこ君のじゃれ合いの様子には、「かわいいがすぎますな…」「アルプス一万尺やってる？」「せっせっせ、のヨイヨイヨイ！可愛すぎます！」と、絶賛の声が殺到することに。永遠に見ていたかったと、残念がる声があがるのでした。

Xアカウント『おはぎときなこ』では、仲良し姉弟『おはぎちゃん』と『きなこ君』の癒やし溢れる日常が綴られています。

写真・動画提供：Xアカウント「おはぎときなこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。