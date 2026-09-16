今日16日(水)午前6時現在、マリアナ諸島にある熱帯低気圧は、今後台風に発達するでしょう。18日(金)頃には小笠原諸島に接近し、シルバーウィークは本州にも影響が出るおそれがあります。最新の情報を確認してください。

マリアナ諸島の熱帯低気圧 台風へ

今日16日(水)午前6時現在、マリアナ諸島に熱帯低気圧があり、北西に進んでます。今夜までに台風に発達し、18日(金)から19日(土)にかけて小笠原近海へ進むでしょう。小笠原諸島に接近するおそれがあり、暴風や高波に警戒が必要です。警報級の大雨となるおそれもあります。





シルバーウィークは広範囲で影響か

上の図は、21日(月・敬老の日)午前9時の雨と風の予想で、いくつかある数値予報モデルの一つです。台風の中心に近い所だけでなく、本州付近には秋雨前線が停滞するため、離れた所でも大雨になるおそれがあります。太平洋側の地域を中心に、同じような場所で発達した雨雲がかかり続けることも考えられます。



シルバーウィークに重なり、移動が多くなる時期です。最新の気象情報や交通情報、自治体からの避難情報など、こまめに確認してください。