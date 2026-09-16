米津玄師「さよーならまたいつか！」劇場版「虎に翼」OPテーマに起用 寅子が奮闘する姿描かれる本編映像も初公開
【モデルプレス＝2026/09/16】女優の伊藤沙莉が主演を務める劇場版「虎に翼」のオープニングテーマが、連続テレビ小説に引き続き米津玄師の「さよーならまたいつか！」に決定。あわせて、本編映像が初公開された。
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連続テレビ小説では、主題歌として「虎に翼」を彩り、作品とともに多くの人に親しまれた、米津の「さよーならまたいつか！」。第75回NHK紅白歌合戦では、米津が歌う楽曲に合わせて寅子や女子部時代の同級生メンバーなどが登場し、「虎に翼」紅白特別編としてコラボを果たして話題となった。そんな本楽曲が、劇場版のオープニングテーマになることが決定。再び“寅子”たちの物語に息を吹き込み、観客を一気に「虎に翼」の世界へと引き込む。
この度解禁された予告映像は、連続テレビ小説で描かれた、寅子（伊藤）が明日を変えるべく奮闘してきた日々の軌跡を振り返るエモーショナルな映像から始まる。そして、ついに裁判所長を退官し、いよいよ穏やかな隠居生活に入ろうとしていた寅子。しかしそんな彼女のもとへ、「何としてでも男女雇用平等法案を成立させたい！」と労働省婦人少年局・岩倉千鶴（野呂佳代）が切実な思いを携えてやってくる。その言葉を聞いた瞬間、寅子の鼻は大きく膨らみ。やる気スイッチが再びONに。連続テレビ小説で日本中を熱狂させたお馴染みのキャスト陣に加え、劇場版ならではの超豪華キャストも続々と登場する。
寅子の代名詞ともいえる「はて？」も飛び出し、「恵まれた強い人だけが這い上がる、それでよいのか-」と立ち上がる寅子。時代を動かす大きな波の中で、果たして寅子は“最後の事件”にどう立ち向かうのか。そして、そんな寅子が見つめる未来とは。オープニングテーマ「さよーならまたいつか！」のメロディにのせて、寅子が再び立ち上がり新たな物語が幕を開ける、高揚感に包まれる映像になっている。
2024年に放送されたNHKの連続テレビ小説「虎に翼」。日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長も務めた三淵嘉子さんをモデルにした主人公の寅子が、志を同じくする女性たちと道なき道を切り開いていく姿が幅広い共感を呼び日本中を魅了した。初回から右肩上がりで視聴率を伸ばし、配信でもNHK歴代ドラマで最高の再生回数を記録（※放送当時）するなど数々の快挙を達成。視聴者からは好評の声が多く寄せられ、毎週・毎日のトレンド入り、様々なメディアでも取り上げられるなど社会現象となった。
さらに「第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞」、「第33回橋田賞」、「第51回放送文化基金賞ドラマ部門最優秀賞」を受賞し、“脚本力、演出力、演技力が光る、近年まれに見る傑作ドラマ”と、各方面で圧倒的な高い評価を獲得している。そして、監督：梛川善郎✕脚本：吉田恵里香✕音楽：森優太✕主演：伊藤の連続テレビ小説チームが再集結し、2027年、「虎に翼」が完全オリジナルストーリーで待望の映画化。50年を超えるNHKの連続テレビ小説の中で、主演キャストが続投した映画化は史上初となる。ドラマでは描ききれなかった明律大学女子部時代の新たなエピソードや、現代に繋がる寅子の“最後の事件”が、時を超える壮大なスケールで描かれる。（modelpress編集部）
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◆米津玄師「さよーならまたいつか！」OPテーマに決定
連続テレビ小説では、主題歌として「虎に翼」を彩り、作品とともに多くの人に親しまれた、米津の「さよーならまたいつか！」。第75回NHK紅白歌合戦では、米津が歌う楽曲に合わせて寅子や女子部時代の同級生メンバーなどが登場し、「虎に翼」紅白特別編としてコラボを果たして話題となった。そんな本楽曲が、劇場版のオープニングテーマになることが決定。再び“寅子”たちの物語に息を吹き込み、観客を一気に「虎に翼」の世界へと引き込む。
◆伊藤沙莉主演映画「虎に翼」本編映像も初公開
この度解禁された予告映像は、連続テレビ小説で描かれた、寅子（伊藤）が明日を変えるべく奮闘してきた日々の軌跡を振り返るエモーショナルな映像から始まる。そして、ついに裁判所長を退官し、いよいよ穏やかな隠居生活に入ろうとしていた寅子。しかしそんな彼女のもとへ、「何としてでも男女雇用平等法案を成立させたい！」と労働省婦人少年局・岩倉千鶴（野呂佳代）が切実な思いを携えてやってくる。その言葉を聞いた瞬間、寅子の鼻は大きく膨らみ。やる気スイッチが再びONに。連続テレビ小説で日本中を熱狂させたお馴染みのキャスト陣に加え、劇場版ならではの超豪華キャストも続々と登場する。
寅子の代名詞ともいえる「はて？」も飛び出し、「恵まれた強い人だけが這い上がる、それでよいのか-」と立ち上がる寅子。時代を動かす大きな波の中で、果たして寅子は“最後の事件”にどう立ち向かうのか。そして、そんな寅子が見つめる未来とは。オープニングテーマ「さよーならまたいつか！」のメロディにのせて、寅子が再び立ち上がり新たな物語が幕を開ける、高揚感に包まれる映像になっている。
◆「虎に翼」朝ドラでは“27年ぶり”映画化
2024年に放送されたNHKの連続テレビ小説「虎に翼」。日本初の女性弁護士で、後に女性初の判事・裁判所長も務めた三淵嘉子さんをモデルにした主人公の寅子が、志を同じくする女性たちと道なき道を切り開いていく姿が幅広い共感を呼び日本中を魅了した。初回から右肩上がりで視聴率を伸ばし、配信でもNHK歴代ドラマで最高の再生回数を記録（※放送当時）するなど数々の快挙を達成。視聴者からは好評の声が多く寄せられ、毎週・毎日のトレンド入り、様々なメディアでも取り上げられるなど社会現象となった。
さらに「第62回ギャラクシー賞テレビ部門大賞」、「第33回橋田賞」、「第51回放送文化基金賞ドラマ部門最優秀賞」を受賞し、“脚本力、演出力、演技力が光る、近年まれに見る傑作ドラマ”と、各方面で圧倒的な高い評価を獲得している。そして、監督：梛川善郎✕脚本：吉田恵里香✕音楽：森優太✕主演：伊藤の連続テレビ小説チームが再集結し、2027年、「虎に翼」が完全オリジナルストーリーで待望の映画化。50年を超えるNHKの連続テレビ小説の中で、主演キャストが続投した映画化は史上初となる。ドラマでは描ききれなかった明律大学女子部時代の新たなエピソードや、現代に繋がる寅子の“最後の事件”が、時を超える壮大なスケールで描かれる。（modelpress編集部）
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