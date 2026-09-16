『君は夏のなか』最終話 “渉”奥智哉、“千晴”杢代和人との思い出の場所へ向かう
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の最終話が今夜放送。渉（奥）が千晴（杢代）との思い出の場所へ向かう。
【写真】千晴（杢代和人）にしがみつく渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■最終話あらすじ
想いが溢れすれ違ったあの日から、心の距離が開いたままの渉と千晴。渉を探して映画館を訪れた千晴は、新見（大下ヒロト）との対話を通して、自身と渉との向き合い方を見つめ直す。
一方、秋吉（今井柊斗）から思いがけない千晴の本心を知らされた渉は、二人の思い出の場所へと向かっていた。 いくつもの夏を越え、二人が選ぶ未来とは。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】千晴（杢代和人）にしがみつく渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
想いが溢れすれ違ったあの日から、心の距離が開いたままの渉と千晴。渉を探して映画館を訪れた千晴は、新見（大下ヒロト）との対話を通して、自身と渉との向き合い方を見つめ直す。
一方、秋吉（今井柊斗）から思いがけない千晴の本心を知らされた渉は、二人の思い出の場所へと向かっていた。 いくつもの夏を越え、二人が選ぶ未来とは。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。