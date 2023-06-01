投げるために、打つ力まで削っていいのか--。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」は１５日（日本時間１６日）、大谷翔平投手（３２）について「もう投手としてのキャリアをきっぱりと終える時が来た」と痛烈な論評を掲載した。ライアン・フィリップス記者は「投手を引退し、打撃に専念する時が来た」と主張し、「二度とマウンドに立つ姿は見たくない」とまで踏み込んだ。

大谷は左ヒザと右上腕二頭筋の不調で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、７月３日（同４日）以来登板していない。今季は１４試合で８勝２敗、防御率１・７９、８５回２／３で９５奪三振。それでも同誌は投手復帰を目指す過程での身体的負担を問題視する。

同日以降は打者として４９試合で打率２割５分９厘、１２本塁打、３０打点、ＯＰＳ０・８６０。過去３季はいずれもＯＰＳ１・０００超だけに、同誌は「３２歳となった今、二刀流の代償が打撃にも及び始めた」とみる。

ドジャースは１４日（同１５日）のレッズ戦を４-１で制し、ＭＬＢ記録に並ぶ１４年連続のポストシーズン進出を決定。地区優勝へのマジックは３となり、完全に「１０月仕様」へ入る。大谷も１５日からティー打撃を再開予定で、最短２３日（同２４日）の復帰を目指す。だがロバーツ監督は「１００％になるか？ おそらくそうではない」と認め、今季の投手復帰は事実上断念。焦点は「打者・大谷」をどこまで取り戻せるかだ。

大谷は１８年に右ヒジを手術し、２３年にも再手術。２５年に約２年ぶりに復帰したが、今季も９０イニングに届かず離脱した。二刀流を守るために打撃まで削られれば〝共倒れ〟になりかねない。１０月を目前に、史上屈指の二刀流スターは「投手は終わり」という現実的な選択肢と向き合う時を迎えている。