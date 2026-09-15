ベン・アフレック主演『アニマルズ』Netflixにて10.9世界独占配信 予告編＆キーアート解禁
ベン・アフレックが主演する映画『アニマルズ』が、Netflixにて10月9日より世界独占配信。LA市長候補の主人公が幸せな生活から一転し次々と困難に襲われ、元の日常に戻ろうと奮闘する姿を映した予告編、彼の絶望を受け止めようとする表情を捉えたキーアートが解禁された。
【動画】絶望から元の日常に戻ろうと奮闘するマーク（アフレック）を収めた予告
本作は『アルマゲドン』や『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』 のベン・アフレックが主演・監督を務め、脚本にも名を連ねて世に放つ緊迫のクライムサスペンス。
ロサンゼルスの市長候補であり、妻子の待つ家庭へと帰る幸せな日々を過ごす順風満帆な生活を送っていた主人公のマーク（アフレック）。しかしある日突然、大切な息子を誘拐されてしまう。我が子のために身代金をかき集めるべく奔走するが思うように進まず、しだいに夫婦の関係に亀裂が入る。さらに、平穏な生活を脅かすある“秘密”が明かされそうになるなど、日常が一気に崩れ去っていく。
主演を務めるベン・アフレックは、出演と脚本を務めた『グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち』（97）で俳優マット・デイモンと共同でアカデミー脚本賞を受賞し、主演・監督・製作を兼任した『アルゴ』（12）ではアカデミー作品賞を受賞するなど、俳優・クリエイターの両面で確かな実績を残してきた。そんな彼が主演・監督・脚本を務める本作のプロデューサーには、盟友デイモンも参加している。
そのほかキャストには、主人公の妻を演じるケリー・ワシントン（『Mr.＆Mrs. スミス』『ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン』）や、ジリアン・アンダーソン（「セックス・エデュケーション」「ザ・クラウン」）、スティーヴン・ユァン（「BEEF／ビーフ」『ミナリ』）ら実力派俳優が参戦。
解禁された予告編映像では、順調に市長の座へと突き進んでいたマークに次々と困難が降りかかり、幸せから叩き落された彼が感情をさらけ出す姿が映し出される。息子の誘拐という悲劇的な事件に巻き込まれたマークと彼の妻は、息子を取り戻すべく身代金の用意に駆け回るが、選挙活動でほとんどの資金を使い果たしてしまい難航する。
さらに追い打ちをかけるように、決して明かすことのできない重大な秘密を暴かれそうに。その秘密が明らかになれば、市長候補としての立場が危ぶまれるかもしれない。映像では「従わない相手をどう脅す？」「通報しないのと人を殺すのは別よ」など、命の危機を感じさせる緊迫したセリフが語られ、マークをさらなる絶望の底へと追い込む不穏な展開を予感させる。果たしてマークは愛する息子と妻との関係を取り戻し、元の平穏な生活に戻ることができるのか？
キーアートは、マークの絶望を受け止めようとする表情を捉えたもの。その顔はモンタージュ風に分割され、ところどころに脇を固める登場人物たちが配置されている。
Netflix映画『アニマルズ』は、Netflixにて10月9日より世界独占配信。
【動画】絶望から元の日常に戻ろうと奮闘するマーク（アフレック）を収めた予告
本作は『アルマゲドン』や『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』 のベン・アフレックが主演・監督を務め、脚本にも名を連ねて世に放つ緊迫のクライムサスペンス。
主演を務めるベン・アフレックは、出演と脚本を務めた『グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち』（97）で俳優マット・デイモンと共同でアカデミー脚本賞を受賞し、主演・監督・製作を兼任した『アルゴ』（12）ではアカデミー作品賞を受賞するなど、俳優・クリエイターの両面で確かな実績を残してきた。そんな彼が主演・監督・脚本を務める本作のプロデューサーには、盟友デイモンも参加している。
そのほかキャストには、主人公の妻を演じるケリー・ワシントン（『Mr.＆Mrs. スミス』『ナイブズ・アウト: ウェイク・アップ・デッドマン』）や、ジリアン・アンダーソン（「セックス・エデュケーション」「ザ・クラウン」）、スティーヴン・ユァン（「BEEF／ビーフ」『ミナリ』）ら実力派俳優が参戦。
解禁された予告編映像では、順調に市長の座へと突き進んでいたマークに次々と困難が降りかかり、幸せから叩き落された彼が感情をさらけ出す姿が映し出される。息子の誘拐という悲劇的な事件に巻き込まれたマークと彼の妻は、息子を取り戻すべく身代金の用意に駆け回るが、選挙活動でほとんどの資金を使い果たしてしまい難航する。
さらに追い打ちをかけるように、決して明かすことのできない重大な秘密を暴かれそうに。その秘密が明らかになれば、市長候補としての立場が危ぶまれるかもしれない。映像では「従わない相手をどう脅す？」「通報しないのと人を殺すのは別よ」など、命の危機を感じさせる緊迫したセリフが語られ、マークをさらなる絶望の底へと追い込む不穏な展開を予感させる。果たしてマークは愛する息子と妻との関係を取り戻し、元の平穏な生活に戻ることができるのか？
キーアートは、マークの絶望を受け止めようとする表情を捉えたもの。その顔はモンタージュ風に分割され、ところどころに脇を固める登場人物たちが配置されている。
Netflix映画『アニマルズ』は、Netflixにて10月9日より世界独占配信。