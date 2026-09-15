“まちかど図書館”で善意の本が大量盗難か　男が車と5往復、1分半で60冊被害　「名乗り出なくていいから返して」

東京都内にある1軒の住宅の前に滑り込む1台の車。

車から出てきたのは、短パンにサンダル姿の男です。

男は設置された屋根付きの箱に近づくと、扉を開けて中をガサゴソ。

何かを取り出し車へ。

そしてすぐに戻り、再びガサゴソ。

男が大量に運び出していたのは本です。

男の行動は続きます。

途中、近くを自転車が通りますが、男は全く動じる気配はありません。

行ったり来たりを繰り返すこと、実に5往復。

男は、わずか1分半ほどの間に約60冊の本を持ち去っていったのです。

ここは、地域の人から読まなくなった本を集めて無料で貸し出している「まちかど図書館」。

善意で成り立つ交流の場でのこうした男の行動に、管理している女性は「こんなに大量に持っていく人はいないので、盗難だと思っている。たぶん売っちゃうんじゃないかと」と話します。

女性によると、持ち去られた本は寄贈されたばかりの小説などで、実に約60冊。

いまだ1冊も戻ってきていないということです。

“まちかど図書館”の管理人：

（本を）寄贈された方に本当に申し訳ない。名乗り出てくれなくても返してくれたらうれしい。