【台風情報】5連休を直撃か台風25号発生へ 前線活発化で各地で局地的に激しい雨 農作物も冠水被害
活発な秋雨前線の影響で、15日も激しい雨の降っているところがあります。
この長雨により、食卓を彩る人気野菜の生育にも影響が出始めています。
15日午後2時ごろの和歌山市の様子を見ると、雨は次第に強くなり、周囲はかすんだ状態になっていました。
ずぶぬれで自転車に乗る人がレインコートを持ち上げると雨水が流れ落ちる様子や、屋根の下にもかかわらず、傘をさして雨宿りする人の姿もありました。
車は水しぶきを上げ、ヘッドライトをつけて走行していました。
午前10時ごろ、雷雨をもたらす雨雲が四国から紀伊半島へと流れていきました。
正午ごろの徳島・鳴門市では、大雨が屋根を打ち付け、周囲は白くかすんでいました。
徳島市では1時間に40.5mmの激しい雨を観測し、排水溝からは雨水があふれ出ていました。
秋雨前線が南下している影響で、午前中、中国地方などで強い雨が降り、岡山市では階段から雨水が流れ落ち、大粒の雨が道路を打ち付けていました。
岡山県の赤磐では1時間に42mmの激しい雨を観測しました。
東京都心でも15日朝に活発な雨雲が発生し、局地的に強い雨が降りました。
局地的な大雨は茨城県でも。
午前7時半ごろ、石岡市では大粒の雨が庭をたたきつけていました。
常陸太田市では冠水した道路もあり、川のように雨水が流れていました。
冠水は道路だけでなく、近隣の農家では畑にも雨水が浸水する事態に。
雨が収まっても、畑の土がぬかるんだ状態になっていました。
常陸農園・和田昇代表：
午前8時半くらいに急に豪雨で突然降り出して、畑が冠水して野菜も水没してる。長雨で土に水分が多くて、水が吸いきれずあふれてる。（雨が）落ち着いても数日間は畑に入れる状態ではない。
大雨や長雨は、栽培するブロッコリーにも影響を及ぼしているといいます。
常陸農園・和田昇代表：
苗を入れて1週間くらいだが、それも全部つかっている状態。（苗が）流されてしまったり、このあと生育見てだが病気になってしまったりするので、商品にならない場合が多い。
影響はブロッコリーだけでなく、白菜などの苗植えにも遅れが生じ、収穫への影響を心配していました。
一方、東京都心では30度以上の真夏日となった14日から一転、朝からほとんど気温は上がりませんでした。
関東甲信地方では15日夜遅くにかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあり、警報級の大雨になる可能性も。
16日も1日雨が降り、気温は23度と大幅にダウンする予想です。
また、日本の南では台風が発生する見込みで、シルバーウィークは雨模様に。
広く大雨となる可能性もあるため、最新の情報に注意が必要です。