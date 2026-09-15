「タトゥーを入れる奴は全員バカ」はおかしい！医師が明かす偏見と“これが現実”
医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【しげち】タトゥー客は本当に頭が悪いのか？医学的に解説します」を公開した。動画内では、SNS等で話題となっている「タトゥーを入れている人は全員バカ」という極端な意見に対し、心理学的な見地から知能との関連性や偏見について冷静な見解を語っている。
動画の冒頭、ひかつ先生はタトゥーを入れている人は全員バカだと主張する別の動画について触れ、「学歴が低いとか、偏差値が低い、IQが低いということはない」と断言。タトゥーの有無と教育水準や知能指数に直結するような差は確認されていないと明言した。
その上で、タトゥーを入れる人の心理的な傾向に言及。「衝動的な人や、刺激を求めるリスクテイカー、独自性を求める人には入れやすい傾向がある」と解説し、知能の低さではなく、性格的な特性が行動に影響していると説明した。
一方で、タトゥーを入れる動機によっては厳しい見方を示す場面もあった。「ノリで入れた」「一生忘れないために彫った」といった浅はかな理由に対しては、「それはバカだろう」とばっさり。「体に彫らなきゃ覚えられないのか」と苦笑しつつ、後先を考えない行動に対しては呆れを見せた。
さらに、自己表現としては「アーティスティックでかっこいいと思う」と魅力を認めつつも、日本特有の文化的背景について言及。銭湯やプールに入れないといった社会的な障壁が存在することに触れ、「文化的な偏見があるのは事実」と語った。また、目立たない場所にワンポイントで入れている人もいると多様な楽しみ方があることも補足している。
最後にひかつ先生は、タトゥーを入れること自体は個人の自由であり尊重されるべきとしつつも、日本社会で生きていく上での不利益を理解した上で判断する必要があると提言。「文化的な偏見がある中で、どう生きていくかを考えた上で入れるべき」と、リスクを踏まえた自己責任の重要性を強調して動画を締めくくった。
動画の冒頭、ひかつ先生はタトゥーを入れている人は全員バカだと主張する別の動画について触れ、「学歴が低いとか、偏差値が低い、IQが低いということはない」と断言。タトゥーの有無と教育水準や知能指数に直結するような差は確認されていないと明言した。
その上で、タトゥーを入れる人の心理的な傾向に言及。「衝動的な人や、刺激を求めるリスクテイカー、独自性を求める人には入れやすい傾向がある」と解説し、知能の低さではなく、性格的な特性が行動に影響していると説明した。
一方で、タトゥーを入れる動機によっては厳しい見方を示す場面もあった。「ノリで入れた」「一生忘れないために彫った」といった浅はかな理由に対しては、「それはバカだろう」とばっさり。「体に彫らなきゃ覚えられないのか」と苦笑しつつ、後先を考えない行動に対しては呆れを見せた。
さらに、自己表現としては「アーティスティックでかっこいいと思う」と魅力を認めつつも、日本特有の文化的背景について言及。銭湯やプールに入れないといった社会的な障壁が存在することに触れ、「文化的な偏見があるのは事実」と語った。また、目立たない場所にワンポイントで入れている人もいると多様な楽しみ方があることも補足している。
最後にひかつ先生は、タトゥーを入れること自体は個人の自由であり尊重されるべきとしつつも、日本社会で生きていく上での不利益を理解した上で判断する必要があると提言。「文化的な偏見がある中で、どう生きていくかを考えた上で入れるべき」と、リスクを踏まえた自己責任の重要性を強調して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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