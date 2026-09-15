「携帯落としかけたら、飛んできて受け止めようとしてくれた……」



【動画】まかせて！ サッと飛んできた決定的瞬間

そんなコメントとともに公開された愛犬の動画が、Xで話題になっています。映っているのは、「Pomme（ぽむ）」くん（5歳・男の子）。SNSでは、「ぽむ」くんという愛称で親しまれています。



おすまし顔でこちらを見つめるぽむくんを撮影しているとーー。うっかり携帯を落としそうになった飼い主さん。すると、ぽむくんはすぐに異変を察したようです。



飛び込むような勢いでこちらへやって来たぽむくん。前足を大きく広げ、まるで携帯を受け止めようとしているかのようです。



幸い、携帯は床に落ちることなく、最後は至近距離からカメラを見つめるぽむくん。まるで「大丈夫？」と飼い主さんの様子を確かめているようにも見えます。



この一部始終を収めた投稿には3.8万件超のいいねが寄せられ、



「シゴデキ！」

「かわいい（笑）」

「最後の顔よ（笑）」

「動体視力素晴らしい」

「優しい＆カッコいい～」

「あぶなーーい！だねwww」

「めっちゃドキドキしちゃった（笑）」

「飛んできて守ってくれるなんて天使すぎる」



など、称賛の声が相次ぎました。



スマホの危機に猛ダッシュ！飼い主が語る撮影秘話

飼い主の、ぽむぽむたけおさん（@m_pomme__）によると、いつも通りスマホでぽむくんを撮影しようと録画ボタンを押したところ、途中で端末が手から滑りそうになったといいます。



「『？！』という感じで、何かを察知したかのように飛んできたんです。小さなおててを上げ、慌てたように近づいてくる姿が、まるで『あ！ 危ない！』と言っているみたいでした（笑）」



その姿を目にして、「本当に人間みたいだなと思いました」と飼い主さん。



「必死な顔で心配してくれているのもかわいかったですし、ぴょんぴょこ跳ねるお耳や小さなおてても、すごく愛おしかったです。心配して駆けつけてくれたこともうれしかったですが、最後に見せた、ちょっとあきれたような顔も含めて、ぽむらしさを感じましたね」



ふだんのぽむくんは、とてもフレンドリー。人にも犬にもほとんど吠えず、愛嬌たっぷりなので、「なんていい子なの？」と褒められることが多いそうです。一方、家では誰かのそばにいるのが大好き。飼い主さんのどこかに触れていないと落ち着かないのか、いつもぴったりくっついています。いたずらっ子になったり、怒るとかなり怖かったりする一面もあるのだとか。



「喜怒哀楽がとてもわかりやすく、『今、これがしたい』『こうしてほしい』という気持ちが、表情や行動からすぐに伝わってきます。人と同じように扱わないとすねるので、自分のことを人間だと思っているのかもしれません（笑）」



一瞬の出来事ににじんだのは、家族を大切に思うまっすぐさ。ぽむくんの温かな存在は、これからも何気ない毎日に笑顔を添えてくれそうです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）