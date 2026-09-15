ドジャースは１４日（日本時間１５日）の敵地シンシナティでのレッズ戦に４-１で勝ち、１４年連続のポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。１９９１年から２００５年のブレーブスに並んだ。５年連続地区優勝へのマジックも「３」となった。

史上３球団目のワールドシリーズ３連覇へ前進したが、この日、球団最速１０３・６マイル（約１６６・７キロ）右腕エドガルド・エンリケス投手（２４）が腰痛で負傷者リスト（ＩＬ）入りした。これでメジャー登録の前提となる４０人枠でＩＬに入っているのは投手１０人、大谷翔平投手（３２）、ダルトン・ラッシング捕手（２４）、アンディ・パヘス外野手（２５）の計１３人だ。フレディー・フリーマン内野手（３７）は右ヒザを痛め、直近５試合中３試合を欠場。ミゲル・ロハス内野手（３７）は１３日（同１４日）のマーリンズ戦で右肩を痛めて途中交代。１４日は先発出場したが途中交代している。

野戦病院化にＳＮＳ上でファンの嘆きは止まらない。

「１０月のプレーオフに向けて、選手たちが健康であることが必要だ」

「主力打者３人が満身創痍の状態でポストシーズンに臨む。まさに悲惨なシーズンだ。大谷、パヘス、フリーマンが１００％の力を発揮できるとは到底考えられない。カイル・タッカー、テオスカー、ベッツに頼るのは失敗のもとだ」

「チームは肉体的に限界に達している」

「１０人も負傷者リスト入りか。せめてもの救いはポストシーズン前に休養を取れること。ブランドン・ゴームズ（ＧＭ）とデーブ・ロバーツ監督を見ていると球団は健康管理や負傷者リストの管理が下手だと断言できる」

「何て情けない球団だ。連邦捜査局はスタッフも調査すべきだ」

「痛みや不調で休暇を取らなければならない人がこんなにたくさんいるのを見たことがない」

ロバーツ監督は大谷は１５日（同１６日）にティー打撃を再開することを明かし、フリーマンのＩＬ入りは否定した。しかし、大谷の二転三転したＩＬ入りの経過を見れば、素直に信じることはできない。最大の敵は相手ではない…ということになりそうだ。