「一度きりの人生悔いのないように」50代から始める夫婦半別居と二拠点生活のリアル
YouTubeチャンネル「nazuna | 50歳からのここちよい暮らし」が「51歳から二拠点生活。夫婦半別居をはじめて2 年｜50代の暮らしエッセイ #09」を公開しました。動画では、子育てが一段落した50代から始めた二拠点生活と夫婦半別居の2年間を振り返り、その実態や費用の裏側を明かしています。
子育てに一区切りがついた2年前、夫の「やりたいならやればいい」という言葉に背中を押され、田舎の自宅を残したまま都会での一人暮らしをスタートさせたnazunaさん。パッと思い立ったらサッと動ける都会の利便性に触れ、「時々離れる時間が程よい距離感となり夫婦の絆や信頼も深まりました」と、夫婦関係における意外なメリットを語っています。
一方で、防犯対策や防災グッズの準備など、「自分のことは自分で守る」という一人暮らしならではの緊張感もあるようです。動画の中盤では、気になる二拠点生活の費用についても言及。賃貸の初期費用に約40万円かかったものの、「生活するだけなら必要最小限のものだけ揃え50万円もあればスタートできたと思います」と振り返りました。また、食費や光熱費は思ったほど増えず、余分にかかるのは月2万円ほどの移動費用だといいます。
動画の終盤では、「ひとり暮らしをしたい」「あの街に住みたい」という思いを叶えたnazunaさんが、「一度きりの人生 悔いのないように」と前向きなメッセージを送っています。50代からの新しいライフスタイルの選択肢として、二拠点生活を考えている方の背中を押してくれる内容となっています。
子育てに一区切りがついた2年前、夫の「やりたいならやればいい」という言葉に背中を押され、田舎の自宅を残したまま都会での一人暮らしをスタートさせたnazunaさん。パッと思い立ったらサッと動ける都会の利便性に触れ、「時々離れる時間が程よい距離感となり夫婦の絆や信頼も深まりました」と、夫婦関係における意外なメリットを語っています。
一方で、防犯対策や防災グッズの準備など、「自分のことは自分で守る」という一人暮らしならではの緊張感もあるようです。動画の中盤では、気になる二拠点生活の費用についても言及。賃貸の初期費用に約40万円かかったものの、「生活するだけなら必要最小限のものだけ揃え50万円もあればスタートできたと思います」と振り返りました。また、食費や光熱費は思ったほど増えず、余分にかかるのは月2万円ほどの移動費用だといいます。
動画の終盤では、「ひとり暮らしをしたい」「あの街に住みたい」という思いを叶えたnazunaさんが、「一度きりの人生 悔いのないように」と前向きなメッセージを送っています。50代からの新しいライフスタイルの選択肢として、二拠点生活を考えている方の背中を押してくれる内容となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元くらしの道具店店主が届ける、50代からのここちよい暮らし。 3人の子育てを終えた今、 ひとり暮らしの団地と夫と暮らす自宅との二拠点生活をしながら、 心地よい部屋、長く大切に使いたいもの、自然の営みを大切に暮らしています。 日々の暮らしを通して、自分らしく心地よく生きるための小さな工夫やヒントを発信しています。 お見苦しいところもたくさんあると思いますが 不完全さごと楽しんでいただけたらうれしいです。 ▶︎動画のご感想やご質問などはコメント欄へ ▶︎お仕事などのお問い合わせは下記↓までお願いいたします。 info@na-zu-na.com nazuna / Mami 1973年生 くらしの道具店歴16年 3児の母 わたしくらしせいかつひん nazuna 2009年10月～2025年4月 nazunaくらし提案室 2024年12月～2025年12月 A former lifestyle shop owner sharing a comfortable way of living in your 50s and beyond. Now that I have finished raising my three children, I spend my days between two homes, cherishing a comfortable space, timeless belongings, and the beauty of seasonal living. Through everyday life, I share small ideas and insights for living more comfortably and true to oneself. nazuna / Mami Born in 1973 Lifestyle shop owner for 16 years Mother of three
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