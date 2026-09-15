「ずっとそばにいることだけが夫婦ではない」50代の心地よい距離感と別居生活のリアル

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元くらしの道具店店主が届ける、50代からのここちよい暮らし。 3人の子育てを終えた今、 ひとり暮らしの団地と夫と暮らす自宅との二拠点生活をしながら、 心地よい部屋、長く大切に使いたいもの、自然の営みを大切に暮らしています。 日々の暮らしを通して、自分らしく心地よく生きるための小さな工夫やヒントを発信しています。 お見苦しいところもたくさんあると思いますが 不完全さごと楽しんでいただけたらうれしいです。 ▶︎動画のご感想やご質問などはコメント欄へ ▶︎お仕事などのお問い合わせは下記↓までお願いいたします。 info@na-zu-na.com nazuna / Mami 1973年生 くらしの道具店歴16年 3児の母 わたしくらしせいかつひん nazuna 2009年10月～2025年4月 nazunaくらし提案室 2024年12月～2025年12月 A former lifestyle shop owner sharing a comfortable way of living in your 50s and beyond. Now that I have finished raising my three children, I spend my days between two homes, cherishing a comfortable space, timeless belongings, and the beauty of seasonal living. Through everyday life, I share small ideas and insights for living more comfortably and true to oneself. nazuna / Mami Born in 1973 Lifestyle shop owner for 16 years Mother of three