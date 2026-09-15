明日の『風、薫る』恵風看護婦会に意外な人物から派出看護の依頼が舞い込む
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第25週「風媒花（ふうばいか）」（第123回）が9月16日に放送される。
【写真】中村倫也演じる内務省衛生局の柳生『風、薫る』第123回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第123回あらすじ
東京府看護婦規則ができるという掲示が出るが、内容に納得のいかないりんと直美。二人は柳生（中村倫也）に会いに行く。そんなある日、意外な人物から派出看護の依頼が舞い込む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】中村倫也演じる内務省衛生局の柳生『風、薫る』第123回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第123回あらすじ
東京府看護婦規則ができるという掲示が出るが、内容に納得のいかないりんと直美。二人は柳生（中村倫也）に会いに行く。そんなある日、意外な人物から派出看護の依頼が舞い込む。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。