関東甲信で15日昼過ぎにかけ大気不安定　夜遅くにかけては大雨警戒　24時間予想降水量・関東北部80ミリ、関東南部60ミリ、甲信地方80ミリ　気象庁解説情報

気象庁は15日午前5時31分、関東甲信地方の気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表した。

関東甲信地方では、15日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となるおそれがあるという。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意が必要だ。

［気象概況］

前線が西日本から東北地方を通って日本の東にのびており、15日夜にかけて関東甲信地方を南下する見込みだ。

関東甲信地方では、15日昼過ぎにかけて、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込み。

［雨の予想］

関東甲信地方では、15日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨の降る所がある。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性がある。

15日に予想される1時間降水量（多い所で）

関東地方北部 40ミリ

関東地方南部 30ミリ

甲信地方 30ミリ

伊豆諸島 40ミリ

15日6時から16日6時までに予想される24時間降水量（多い所で）

関東地方北部 80ミリ

関東地方南部 60ミリ

甲信地方 80ミリ

伊豆諸島 80ミリ

［防災事項］

関東甲信地方では、15日夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒。

また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意だ。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努める必要がある。降ひょうのおそれもあるため、農作物や農業施設の管理にも注意だ。